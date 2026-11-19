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È stata inaugurata lunedì 16 novembre la nuova palestra del plesso “Cesaro” dell’Istituto Graziani-Cesaro-Vesevus, in via Alessandro Volta 2, a Torre Annunziata. Una struttura sportiva che restituisce agli studenti uno spazio fondamentale per la crescita, la condivisione e l’aggregazione.

Un momento importante per la comunità scolastica e per l’intera cittadinanza che, dopo una lunga attesa, può finalmente contare su un ambiente interamente dedicato all’attività sportiva. Un luogo in cui gli studenti potranno allenarsi, coltivare le proprie passioni e vivere lo sport non soltanto come attività fisica, ma anche come occasione di confronto, rispetto e crescita personale.

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Una giornata di festa tra sport e condivisione

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte la dirigente scolastica Maria Pisciuneri, il direttore dei Servizi generali e amministrativi Alfredo Fedele Ercolano, il personale dell’istituto, gli studenti e una delegazione di atlete dell’ASD Vesuvio Oplonti Volley, accompagnate dal direttore generale e tecnico Carmine Arpaia.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di festa e condivisione, nel segno dei valori che la scuola ha voluto mettere al centro della giornata: sport, salute, rispetto, spirito di squadra e raggiungimento degli obiettivi.

«Più sport, più sorrisi, più futuro» è il messaggio scelto per celebrare l’apertura della nuova palestra. Un invito a considerare lo sport non soltanto come attività fisica, ma anche come strumento educativo e di inclusione sociale.

La giornata è stata accompagnata da un messaggio rivolto alla cittadinanza, agli studenti e alle famiglie, invitati a condividere questo importante traguardo per l’istituto. «Lo sport è vita, è energia, è comunità», recita lo slogan della locandina realizzata per l’occasione.

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La dirigente Pisciuneri: «Una scuola con enormi potenzialità»

L’inaugurazione segna un nuovo capitolo per il Graziani-Cesaro-Vesevus e, soprattutto, per i suoi studenti, che potranno vivere la scuola anche attraverso lo sport, in uno spazio pensato per favorire il benessere, la socializzazione e la crescita personale.

«Dirigo l’Istituto Graziani-Cesaro-Vesevus dal 1° settembre 2026 ed è una scuola con enormi potenzialità, che merita di essere conosciuta all’esterno», ha dichiarato la dirigente scolastica Maria Pisciuneri.

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La preside ha poi rivolto un augurio particolare agli studenti: «Auguro ai ragazzi di coltivare le loro passioni, di amare qualcosa e portarla avanti con studio e sacrificio. Questo porterà loro sicuramente grandi risultati».

Open Day il 15, 16 e 17 dicembre: l'istituto apre le porte alle famiglie

In conclusione, la dirigente scolastica ha invitato gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le rispettive famiglie a visitare le diverse sedi dell’istituto, per conoscere da vicino gli ambienti scolastici e l’ampia offerta formativa.

L’occasione sarà rappresentata dai prossimi Open Day, in programma il 15, 16 e 17 dicembre 2026, durante i quali le famiglie potranno scoprire le opportunità educative e formative offerte dal Graziani-Cesaro-Vesevus.