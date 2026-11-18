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Torre Annunziata, il Savoia protagonista su Sportitalia: diretta dallo stadio Giraud
I riflettori della televisione nazionale si accendono sui bianchi, con un ampio spazio dedicato alla squadra e al suo mondo
Il Savoia approda sugli schermi nazionali di Sportitalia. Questa sera, mercoledì 18 novembre, alle ore 18.30, la squadra di Torre Annunziata sarà protagonista di una puntata della trasmissione “A Tutta C”, dedicata al mondo del calcio di Serie C.
Nel corso del programma sarà riservato ampio spazio al Savoia, con un collegamento in diretta dallo stadio “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata. Un’occasione per portare la realtà calcistica oplontina all’attenzione del pubblico sportivo di tutta Italia.
L’appuntamento è su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, visibile su tutto il territorio nazionale.
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