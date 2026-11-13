Torre Annunziata, Alfredo Donnarumma dice addio al calcio giocato dopo 22 anni

Dai campi di Torre Annunziata alla Serie A: Donnarumma saluta il pallone e racconta sacrifici, infortuni e sogni realizzati.

Pubblicità

Alfredo Donnarumma dice addio al calcio giocato. L'attaccante professionista, originario di Torre Annunziata, ha annunciato il ritiro all'età di 36 anni (il prossimo 30 novembre), affidando a un lungo e commovente post su Instagram le riflessioni su un percorso sportivo durato 22 anni, fatto di sacrifici, successi, difficoltà e grandi soddisfazioni.

Un messaggio intenso, scritto come una lettera d'amore al pallone, compagno inseparabile fin dall'infanzia, quando sui campi in terra battuta della sua città cominciava a coltivare il sogno di diventare un calciatore professionista.

Pubblicità

Pubblicità

La lettera d'addio: «Caro amico mio, sono passati 22 anni»

«Caro amico mio, sono passati 22 anni dal nostro primo incontro ed è stato subito amore». Comincia così il messaggio pubblicato dall'attaccante sui social.

Donnarumma ripercorre gli anni dell'infanzia, quando il calcio rappresentava il centro delle sue giornate, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e dalle difficoltà incontrate.

«Poteva esserci il sole, la pioggia, la neve, ma a me bastava averti vicino e niente ci poteva fermare», scrive il calciatore, ricordando i primi passi compiuti all'età di quattro anni.

Poi il racconto dei sacrifici necessari per trasformare una passione in una professione: la lontananza dalla famiglia, dagli amici e dalla propria terra, ma anche la determinazione a non arrendersi.

G

Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

«Non è passato un giorno in cui non abbia dato tutto me stesso: sacrifici, rinunce, lontananza dalla famiglia e dagli amici. Eppure non mi è mai pesato».

L'infortunio al ginocchio a 16 anni: «Cadere e rialzarsi, sempre»

Tra i momenti più difficili della carriera, Donnarumma ricorda un grave problema al ginocchio affrontato quando aveva appena 16 anni, un ostacolo che avrebbe potuto compromettere definitivamente il suo futuro nel calcio.

Pubblicità

«A 16 anni arriva il mio più grande ostacolo: un problema al ginocchio che avrebbe potuto farmi smettere di fare la cosa che amavo di più».

La paura di dover rinunciare al sogno, però, non ha avuto la meglio sulla determinazione. «Delusione e amarezza hanno lasciato subito spazio alla forza di volontà, al lavoro e al sacrificio, per ripartire più forte di prima».

Un'esperienza che ha segnato profondamente il suo percorso umano e professionale, racchiusa in una frase diventata il suo principio di vita: «Cadere e rialzarsi, sempre».

Dal Catania alla Serie A, il sogno di un ragazzo di Torre Annunziata

La carriera di Alfredo Donnarumma prende forma quando, a soli 14 anni, lascia Torre Annunziata per entrare nel settore giovanile del Catania.

Nel 2010 arriva il prestito al Gubbio, in Lega Pro Prima Divisione, primo passo di un lungo percorso attraverso i campionati professionistici italiani.

Negli anni successivi l'attaccante si mette in evidenza soprattutto per le sue qualità realizzative, diventando uno dei protagonisti dei campionati di Serie B.

Pubblicità

Tra le esperienze più significative quelle con Teramo, Salernitana, Empoli, Brescia e Ternana.

Con l'Empoli conquista la promozione in Serie A nella stagione 2017-2018, mentre con il Brescia si laurea capocannoniere della Serie B nella stagione 2018-2019, contribuendo in maniera decisiva al ritorno delle Rondinelle nella massima categoria.

Proprio con il Brescia arriva anche l'esordio in Serie A, coronamento di un sogno coltivato fin da bambino.

«Ho realizzato il sogno della mia vita»

Nella parte conclusiva del messaggio, Donnarumma rivolge un pensiero alle proprie origini e alle difficoltà affrontate durante il percorso.

«Quel ragazzo partito da una realtà difficile – a cui devo tutto perché mi ha reso quello che sono oggi – è riuscito a realizzare il suo sogno: quello di diventare calciatore professionista e di giocare in Serie A».

Parole che raccontano anche il legame con Torre Annunziata, la città dove è cresciuto e dove ha imparato a inseguire i propri obiettivi.

Il saluto finale lascia intravedere la volontà di continuare a vivere nel mondo del calcio, questa volta mettendo la propria esperienza al servizio dei più giovani. «Oggi, all'età di 36 anni, devo lasciarti andare e credo sia giusto così, perché tutte le cose nella vita hanno un inizio e una fine».

E infine una promessa: «Ad oggi ti lascio come calciatore, ma spero di ridare tutto quello che ho avuto io, e anche di più, ai ragazzi che vogliono fare questo meraviglioso sport».

Un addio al calcio giocato, dunque, ma non necessariamente al mondo del pallone, che ha accompagnato Alfredo Donnarumma per gran parte della sua vita.

Scheda tecnica – Alfredo Donnarumma

Nome: Alfredo Donnarumma

Nato a: Torre Annunziata (Napoli)

Data di nascita: 30 novembre 1990

Età: 35 anni (36 il prossimo 30 novembre)

Nazionalità: Italiana

Ruolo: Attaccante, centravanti

Altezza: 181 cm

Piede preferito: Destro

Carriera professionistica

2004–2010: Catania (giovanili)

2010–2011: Gubbio

2011–2012: Catania / Virtus Lanciano

2012–2013: Como

2013–2014: Cittadella

2014–2015: Teramo

2015–2017: Salernitana

2017–2018: Empoli

2018–2021: Brescia

2021–2023: Ternana

2023–2024: Catanzaro

2024–2025: Ternana

2025–2026: Lumezzane

Principali successi

Promozione in Serie B con il Gubbio (2010-2011).

Primo posto in Lega Pro con il Teramo (2014-2015).

Campione di Serie B con l'Empoli (2017-2018).

Campione di Serie B con il Brescia (2018-2019).

Capocannoniere della Serie B con il Brescia: 25 reti nel 2018-2019 .

. Capocannoniere del girone B di Lega Pro: 22 reti nel 2014-2015.

Numeri principali: 31 presenze e 7 gol in Serie A con il Brescia.