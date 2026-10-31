Torre Annunziata, torna la grande boxe: il 29 novembre il XIII Trofeo AUSE

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L’AUSE Sporting Club, centro sportivo di Torre Annunziata, guidato dal dott. Mario Veneruso, in collaborazione con la Mutria Boxe del maestro Giuseppe D’Ambra, torna a far battere forte il cuore dei cittadini oplontini.

Quest'anno l'associazione ha messo in campo uno sforzo organizzativo imponente, promuovendo più di 12 eventi sul territorio torrese. Dalle infuocate serate di boxe alle suggestive esibizioni di danza aerea, l'AUSE Sporting Club ha scelto consapevolmente di investire a pieno ritmo proprio a Torre Annunziata. Una missione portata avanti con orgoglio e determinazione per incentivare concretamente la crescita della città, premiare il talento dei giovani atleti oplontini e dare il massimo lustro a una comunità che merita di essere valorizzata attraverso le eccellenze dello sport.

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Dopo lo straordinario successo del XII Trofeo AUSE - che ha inaugurato i festeggiamenti della Madonna della Neve infiammando il pubblico con la partecipazione delle migliori società pugilistiche della Campania - la grande boxe firmata AUSE raddoppia. A grande richiesta, il 29 novembre ci sarà l'attesissimo ritorno con il XIII Trofeo AUSE Boxe.

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Un ring di passione, talento e grandi battaglie

L'evento ripartirà con gli stessi imponenti numeri e una card di altissimo livello. Sul ring torneranno i pugili oplontini Ciro Miccio, Alfredo Longobardi, Francesco Sansone, Vincenzo Di Napoli, Giuseppe Guicciardini, Alex Falcone, Luigi Ferrandino, Andrea Longobardi, Marco Celiberti, Manuel Zavarese e Gianluigi Mastrillo, pronti a regalarci nuovi incontri emozionanti e battaglie mozzafiato, compresi avvincenti match della categoria semiprofessionisti.

Ogni loro scontro è una lezione di grinta, sacrificio, determinazione e rispetto: valori cardine trasmessi con cura quotidiana dallo storico maestro Alfredo Veneruso, guida fondamentale per i giovani atleti.

Gli ultimi appuntamenti dell'anno: la grande boxe alla Pascoli e la Festa dello Sport

La cornice del 13° Trofeo AUSE sarà ancora una volta quella del prestigioso complesso scolastico della Scuola Media Statale "Giovanni Pascoli" in Via Tagliamonte, pronta ad accogliere appassionati, famiglie e ospiti d’eccezione di primissimo piano per una giornata di grande sport e celebrazione comunitaria.

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Ma la stagione di successi non si ferma qui: dopo l'appuntamento sul ring del 29 novembre a via Tagliamonte, l'annata sportiva culminerà il 12 dicembre con la Festa dello Sport, che si terrà direttamente presso la sede dell'AUSE Sporting Club a Torre Annunziata. Sarà l'occasione perfetta per celebrare il percorso dei ragazzi, gratificare i loro sacrifici e ribadire la centralità di Torre Annunziata nel panorama sportivo regionale.

«La nostra rivoluzione sportiva sta dando i suoi frutti e non abbiamo intenzione di fermarci - afferma Mario Veneruso -. Continueremo ad andare avanti con umiltà, passione e rispetto verso tutti, investendo sui giovani e promuovendo lo sport come strumento di crescita, riscatto e inclusione».