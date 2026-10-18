Savoia, quattro schiaffi a Cerignola: difesa sotto accusa e squadra mai in partita

Il Savoia crolla per 4-0 sul campo dell’Audace Cerignola, pagando ancora una volta le gravi lacune di un reparto difensivo che si conferma il principale punto debole della formazione oplontina. Una sconfitta pesantissima, maturata di fatto nei primi 22 minuti, quando i padroni di casa hanno realizzato tre reti, mettendo a nudo tutte le fragilità dei bianchi.

Il Savoia, di fatto, non è mai stato in partita. Il gol incassato dopo appena un minuto ha subito indirizzato la gara; la doppietta di Volpe, tra il 18’ e il 22’, ha trasformato una partenza difficile in una rincorsa quasi impossibile. Nemmeno il rigore conquistato nella ripresa, e poi fallito da Meola, ha modificato il corso di una domenica conclusa con la quarta rete nel recupero.

La partita: tre reti subite in 22 minuti

Il Cerignola colpisce immediatamente con Ludovico D’Orazio, a segno al 1’. Per il Savoia la gara si mette subito in salita, ma il momento decisivo arriva poco dopo: al 18’ Giuseppe Volpe raddoppia, quindi al 22’ firma il 3-0 su assist di Silvestro. Due gol in quattro minuti che certificano la difficoltà dei bianchi nel contenere gli attacchi dei pugliesi. All’intervallo il punteggio è già pesantissimo: 3-0. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Formisano prova a cambiare volto alla squadra fin dall’inizio della ripresa: al 46’ entrano Riccardi e Yeboah al posto di Alfieri e Nepi. Il Cerignola sostituisce invece Gasbarro con Kurti. Il Savoia trova l’occasione per accorciare al 59’, ma Francesco Meola non trasforma il calcio di rigore. È l’episodio che avrebbe potuto almeno ridurre il passivo.

Nella seconda parte della ripresa arrivano altre sostituzioni da entrambe le panchine. La gara si chiude definitivamente nel recupero: Michele Nanula, entrato all’89’ al posto di D’Orazio, segna al 91’ il gol del 4-0. Per il Savoia è una sconfitta netta nel punteggio e, soprattutto, nelle indicazioni che lascia.

Difesa, il problema che si ripresenta

Il dato più allarmante non è soltanto il numero delle reti subite, ma la rapidità con cui il Cerignola ha preso il controllo del risultato. Incassare tre gol in poco più di venti minuti significa compromettere quasi interamente una gara prima dell’intervallo. Le responsabilità non si esauriscono negli errori dei singoli difensori: la fase di non possesso riguarda l’intera squadra, le distanze tra i reparti e la capacità di reagire alle difficoltà. È su questi aspetti che Formisano dovrà intervenire.

Quattro gol che pesano oltre il risultato

Il Savoia esce dal Monterisi con la quarta sconfitta in dieci giornate e resta fermo a 10 punti. Il bilancio delle reti, 11 realizzate e 16 subite, restituisce la misura di una difficoltà che non riguarda soltanto la trasferta pugliese. La squadra continua a concedere troppo e a pagare ogni cedimento difensivo a un prezzo altissimo.

Ma a Cerignola c’è qualcosa che va oltre i numeri. Il Savoia non è riuscito a dare alla partita un andamento diverso da quello imposto dai padroni di casa: sotto dopo un minuto, travolto dalla doppietta di Volpe prima della metà del primo tempo, incapace di cambiare il corso della gara anche dopo le mosse di Formisano. E il gol di Nanula nel recupero ha reso ancora più severo un verdetto già scritto.

Per gli oltre 400 tifosi oplontini arrivati in Puglia, il dato più amaro non è soltanto il 4-0, ma aver assistito a una partita nella quale i bianchi non sono praticamente mai riusciti a giocarsela.