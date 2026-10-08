Turris, impresa in Coppa Italia: Nocerina eliminata ai rigori

La Turris conquista i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D superando la Nocerina allo stadio San Francesco.
Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, firmato da Santaniello e Ragosta, i corallini si impongono per 4-2 ai calci di rigore. Decisiva la parata di Montalti su Casari.
Nel prossimo turno la Turris affronterà il Certosa Vigor Campagnano.
TABELLINO
NOCERINA (4-3-3): Magalotti; Russo (24’ st Casari), Brunetti, Sparandeo, Petrucci (36’ st Angrisano); Scafetta (27’ st Sbrissa), Romano, La Monica; Edera (27’ st Giannone), Santaniello (15’ st Roseti), Renelus. A disposizione: Ganga, Bonnin, Spagnulo, Di Nolfo. Allenatore: Zeman.
TURRIS (4-3-3): Montalti; Dicorato (39’ st Casella), Amoabeng, Capone, Konate; Zappettini (27’ st Lo Iacono), Lupi, Salzano (17’ st Berardocco); Vano (28’ st Marcelli), Scala, Ragosta (19’ st D’Agostino). A disposizione: Pane, Battipaglia, Triolo, Ambrosio. Allenatore: Lorenzo (Giampà squalificato).
Reti: 28’ pt Santaniello (N) rig., 41’ pt Ragosta (T).
Arbitro: Pascali di Pistoia. Assistenti: Gorgoglione-Garofalo.
Note: circa 3.000 spettatori. Ammoniti Vano, Magalotti, Salzano, Lo Iacono e Lupi. Angoli 8-4. Recupero: 1’ pt, 5’ st.