Pubblicità

La Juve Stabia torna in campo sabato 21 novembre, alle ore 15, per affrontare il Modena allo stadio Alberto Braglia, nella dodicesima giornata del campionato di Serie B. Una trasferta impegnativa per le Vespe, chiamate a misurarsi con una delle formazioni più competitive di questo avvio di stagione.

La squadra allenata da Pietro De Giorgio vuole dare continuità ai segnali di ripresa mostrati nelle ultime settimane, cercando punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Di fronte troverà un Modena che punta decisamente alle posizioni di vertice.

Pubblicità

Pubblicità

Modena secondo in classifica, Juve Stabia a caccia di punti

Gli emiliani, guidati da Daniele Galloppa, occupano il secondo posto con 23 punti, a quattro lunghezze dalla capolista Palermo. La Juve Stabia è invece tredicesima a quota 12 punti, in una graduatoria ancora molto corta nella zona centrale.

Il Modena arriva dalla vittoria esterna per 2-0 contro la Virtus Entella, mentre le Vespe hanno ritrovato fiducia grazie ai risultati positivi delle ultime giornate.

La formazione stabiese ha dimostrato di sapersi rendere pericolosa anche lontano dal Romeo Menti. Nelle prime sei trasferte ha conquistato due vittorie e tre pareggi, subendo una sola sconfitta. Un rendimento che lascia aperta la possibilità di ottenere un risultato positivo anche contro un avversario particolarmente attrezzato.

Attenzione a Belotti, punto di forza dell'attacco emiliano

Tra gli uomini più attesi del Modena figura Andrea Belotti, riferimento offensivo della squadra gialloblù. L'ex attaccante della Nazionale rappresenta una delle principali insidie per la difesa stabiese.

G

Lo sport che segui, prima delle altre notizie Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Le Vespe dovranno puntare sulla compattezza tra i reparti e sulla capacità di sfruttare le ripartenze, evitando di concedere spazi agli attaccanti avversari.

La sfida si annuncia interessante anche sotto il profilo tattico, con i padroni di casa intenzionati a imporre il proprio gioco e la Juve Stabia pronta a rispondere con organizzazione e intensità.

Pubblicità

Le probabili formazioni di Modena-Juve Stabia

Modena (4-3-2-1): Chichizola; Imputato, Folino, Adorni, Nieling; Santoro, Brugman, Bianco; Olzer, Ambrosino; Belotti. Allenatore: Daniele Galloppa.

Juve Stabia (4-3-3): Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas; Pierobon, Artioli, Karic; Maistro, Di Nardo, Sibilli. Allenatore: Pietro De Giorgio.

Si tratta di schieramenti indicativi, in attesa delle scelte definitive dei due tecnici.

Dove vedere Modena-Juve Stabia in TV e streaming

La partita sarà disputata sabato 21 novembre alle ore 15, allo stadio Alberto Braglia di Modena.

L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e sarà disponibile anche attraverso LaB Channel su Amazon Prime Video, con il relativo abbonamento aggiuntivo.

Per la Juve Stabia si apre una settimana particolarmente intensa. Dopo la trasferta emiliana, le Vespe torneranno infatti in campo martedì 24 novembre alle ore 19, quando ospiteranno il Catanzaro al Romeo Menti.