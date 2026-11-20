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Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, la Serie A torna in campo per la dodicesima giornata, in programma da domani sabato 21 a lunedì 23 novembre. Un fine settimana che mette in palio da punti importanti per la corsa alle prime posizioni, la qualificazione alle coppe europee e la lotta salvezza.

Tra le sfide più attese spiccano Napoli-Torino, in programma sabato sera allo stadio Maradona, e Atalanta-Inter, big match che chiuderà la domenica calcistica.

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Il programma di sabato 21 novembre

Como-Cagliari (ore 15:00)

Il Como di Cesc Fabregas ospita il Cagliari in una sfida che mette di fronte due squadre intenzionate a conquistare punti preziosi. I lombardi proveranno a sfruttare il fattore campo e la qualità del proprio gioco, mentre i sardi cercheranno di contrastare le iniziative avversarie e rendersi pericolosi nelle ripartenze.

La gara sarà disponibile su DAZN.

Lazio-Lecce (ore 15:00)

In contemporanea, la Lazio capolista riceve il Lecce all’Olimpico con l’obiettivo di difendere il primato ed allontanare momentaneamente Inter e Roma. I biancocelesti partono favoriti, ma dovranno fare attenzione alla volontà dei salentini di conquistare i tre punti per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.

La gara sarà disponibile su DAZN.

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Parma-Roma (18:00)

Trasferta insidiosa per la Roma, impegnata al Tardini contro il Parma. I giallorossi cercano continuità per restare attaccata ai vertici, mentre gli emiliani proveranno a sfruttare il sostegno dei propri tifosi. Una gara che potrebbe essere decisa dagli episodi e dalla capacità delle due squadre di gestire i momenti difficili.

La gara sarà disponibile su DAZN.

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Napoli-Torino (ore 20:45)

La formazione di Massimiliano Allegri torna davanti al proprio pubblico per affrontare il Torino in una degli incontri più interessanti del sabato. Gli azzurri vogliono ritrovare la vittoria, ma dovranno superare la resistenza di una formazione granata tradizionalmente combattiva. Sarà importante l'approccio alla gara, soprattutto dopo la sosta per le Nazionali.

Allegri ritrova Spinazzola e Favasuli. Per la formazione, l’allenatore può optare per una difesa a tre o a quattro e schierare De Bruyne trequartista.

La gara sarà disponibile su DAZN e sui canali Sky Sport

Il programma di domenica 22 novembre

Juventus-Venezia (ore 12.30)

La Juventus ospita il Venezia all'Allianz Stadium nel primo incontro domenicale. I bianconeri puntano a sfruttare il turno casalingo per conquistare tre punti e mantenere il passo delle dirette concorrenti. Il Venezia proverà invece a sorprendere i padroni di casa con una prestazione attenta e organizzata.

La gara sarà disponibile su DAZN.

Bologna-Udinese (ore 15.00)

Al Dall'Ara si affrontano Bologna e Udinese, due formazioni che cercano continuità dopo la pausa. Gli emiliani proveranno a imporre il proprio ritmo, mentre i friulani punteranno sulla solidità e sulla capacità di sfruttare gli spazi. Una sfida che si preannuncia equilibrata.

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La gara sarà disponibile su DAZN.

Sassuolo-Genoa (ore 15.00)

Il Sassuolo riceve il Genoa in una partita che mette in palio punti importanti per gli obiettivi stagionali delle due squadre. I neroverdi cercheranno di valorizzare la qualità della propria manovra offensiva, mentre i rossoblù proveranno a limitare le iniziative dei padroni di casa e colpire nelle occasioni favorevoli.

La gara sarà disponibile su DAZN.

Milan-Frosinone (ore 18.00)

A San Siro il Milan affronta il Frosinone con l'obiettivo di conquistare una vittoria davanti al proprio pubblico. I rossoneri cercheranno di prendere subito il controllo della partita, mentre i ciociari dovranno offrire una prestazione di grande attenzione difensiva per provare a strappare un risultato positivo.

La gara sarà disponibile su DAZN e sui canali Sky Sport

Atalanta-Inter (ore 20.45)

È il big match della 12ª giornata. L'Atalanta ospita l'Inter a Bergamo in una sfida che promette intensità, ritmo e spettacolo. I padroni di casa cercheranno di sfruttare l'aggressività e la spinta del proprio pubblico, mentre i nerazzurri milanesi proveranno a far valere la qualità della rosa. Un confronto importante per gli equilibri delle zone alte della classifica.

La gara sarà disponibile su DAZN.

Il programma di lunedì 23 novembre

Monza-Fiorentina (ore 20.45)

Il posticipo del lunedì mette di fronte Monza e Fiorentina. I brianzoli proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi, mentre i viola cercheranno una prestazione convincente per dare continuità al proprio percorso. La partita chiuderà il programma della 12ª giornata di Serie A.

La gara sarà disponibile su DAZN e sui canali Sky Sport