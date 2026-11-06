Torna la Serie A: il programma del weekend e dove vedere le partite in TV

Big match tra Inter e Como. Il Napoli di Allegri all'ultima spiaggia

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Dopo le notti europee, la Serie A torna in campo per l’11° giornata di campionato, l’ultima prima della sosta per le Nazionali. Tra le sfide più attese spiccano Napoli-Lazio, Inter-Como e Fiorentina-Juventus.

Il programma di venerdì 6 novembre

Ad aprire questa giornata sarà la sfida tra Venezia e Udinese, in programma questa sera alle ore 20:45. I lagunari, fermi a 3 punti, ospitano l’Udinese che arriva da una pesante sconfitta contro la Roma. Sarà la prima in panchina per Paolo Zanetti dopo l’esonero di Kosta Runjaić.

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La gara sarà disponibile su DAZN, sui canali Sky e su NOW.

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Il programma di sabato 7 novembre

Il sabato di campionato si apre con una doppia sfida alle ore 15 tra Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce.

Il Cagliari ospita un Frosinone protagonista di un ottimo avvio. I ciociari, sesti con 20 punti, proveranno a consolidare la loro straordinaria posizione in classifica, mentre i sardi cercheranno di sfruttare il fattore campo.

Il Torino, invece, affronta il Lecce in una partita molto delicata per entrambe le formazioni. I granata cercheranno la vittoria per avvicinarsi alla zona Europa, mentre i salentini hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

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Entrambe le sfide saranno disponibili su DAZN.

Alle ore 18, c’è il derby emiliano al Tardini tra Parma e Bologna. I gialloblù, impegnati nella lotta per non retrocedere, cercano punti preziosi contro un Bologna che dopo l’arrivo di Raffaele Palladino come nuovo allenatore, hanno conquistato ben 13 punti in 6 partite.

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La gara sarà disponibile su DAZN.

Alle ore 20:45 la Roma, terza in classifica con 24 punti, ospita il Sassuolo con l’obiettivo di agguantare la capolista. I giallorossi partono favoriti, ma gli emiliani cercheranno di conquistare punti per distaccarsi dal Monza, terzultimo.

La gara sarà disponibile su DAZN, sui canali Sky e su NOW.

Il programma di domenica 8 novembre

Ad aprire il programma della domenica sarà il lunch match tra Napoli e Lazio. Al Maradona sarà una partita cruciale per il futuro di entrambe le squadre: la formazione laziale può temporaneamente allungare sull’Inter, mentre la squadra partenopea, ferma a 14 punti, cerca di uscire da un momento particolarmente delicato dopo le difficoltà in campionato e il pesante ko rimediato in Champions League con il Porto.

La gara sarà disponibile su DAZN.

Alle ore 15, derby lombardo tra Monza e Atalanta. I padroni di casa, attualmente in zona retrocessione, cercano i tre punti per risalire in classifica, mentre i bergamaschi proveranno a vincere per ritrovare continuità e migliorare il proprio rendimento.

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La gara sarà disponibile su DAZN.

Alle ore 18, a San Siro, si affronteranno due delle protagoniste di questo avvio di campionato. L’Inter, seconda in classifica con 25 punti e reduce dal derby perso contro il Milan, cercherà di riscattarsi. Il Como, quarto a 23 punti e fresco della goleada in Champions League contro il Lens, cercherà il colpo in casa dei campioni d’Italia.

La gara sarà disponibile su DAZN, sui canali Sky e su NOW.

A chiudere l’undicesima giornata sarà la sfida tra Fiorentina e Juventus. I viola, in difficoltà e nella parte bassa della classifica, affronteranno la formazione di Luciano Spalletti, settima con 17 punti, che punta di recuperare terreno sul Frosinone ed avvicinarsi alla zona Europa.