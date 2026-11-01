Savoia, beffa atroce all'Arechi: la Salernitana pareggia su rigore al 94', finisce 1-1

Una prestazione di carattere e personalità contro una squadra in crisi, vanificata da un episodio evitabile nei minuti conclusivi

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Una beffa enorme, per il risultato e soprattutto per come è maturato. Il Savoia disputa una buona gara sul campo di una Salernitana in crisi, reduce dal cambio di allenatore, ma torna dall’Arechi con un solo punto: 1-1. I bianchi passano in vantaggio all’83’ con Francesco Meola e vengono raggiunti al 94’ dal rigore di Lescano, concesso per un intervento ingenuo di Filippo Scotti. Un epilogo amarissimo per la squadra di Alessandro Formisano.

Un Savoia coraggioso contro una Salernitana in difficoltà

La Salernitana si presenta al derby con Vito Di Bari all’esordio in panchina dopo l’esonero di Serse Cosmi. I granata cercano una reazione, ma il Savoia gioca con personalità e senza timori reverenziali. In avvio Alessio Nepi sorprende la difesa con un pallonetto: la palla colpisce il palo e viene recuperata dal portiere. Resta il dubbio che abbia superato la linea, ma dopo la revisione la rete non viene assegnata. Il primo tempo termina 0-0.

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La “frittata” di Galeotti e il gol di Meola

All’83’ arriva l’episodio che sembra decidere il derby. Il portiere della Salernitana Galeotti non riesce a bloccare il tiro tutt’altro che irresistibile di Yeboah: una vera e propria “frittata” che Francesco Meola sfrutta con prontezza, ribadendo in rete a porta vuota. È l’1-0 del Savoia, che accarezza una vittoria prestigiosa davanti ai circa 500 tifosi arrivati da Torre Annunziata.

L’ingenuità di Scotti e il pareggio di Lescano

Quando i tre punti sembrano ormai conquistati, Filippo Scotti si rende protagonista di un intervento ingenuo in area ai danni di Longobardi. L’arbitro assegna il rigore e al 94’ Lescano lo trasforma per l’1-1. Il Savoia vede così svanire nel recupero una vittoria che avrebbe dato una spinta importante alla sua classifica e al morale.

Yeboah spreca il 2-1, resta una beffa enorme

Il rammarico aumenta per l’occasione capitata a Yeboah, che ha sul piede la palla del possibile 2-1 ma la spreca. Al di là degli episodi, il Savoia esce dall’Arechi con la consapevolezza di aver giocato una gara convincente contro una Salernitana ancora in difficoltà. Il punto, però, sta strettissimo ai bianchi: per come è maturato, questo pareggio ha davvero il sapore di una sconfitta.