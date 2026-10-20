Champions League, il programma del 20 e 21 ottobre: in campo le italiane. Dove e quando vederle in TV

Due serate di grande calcio europeo con Napoli, Roma, Inter e Como in campo. Tutti gli orari, le dirette TV e le sfide visibili in chiaro

La Champions League torna protagonista con due serate ricche di appuntamenti. Il calendario propone diverse sfide di grande interesse, con numerose big europee pronte a contendersi punti importanti.

Programma di martedì 20 ottobre

La giornata si apre alle 18:45 con due partite: Fenerbahçe – Slavia Praga e Sabah – Borussia Dortmund.

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Alle 21:00 scendono in campo due italiane. La Roma affronta in casa lo Slovan Bratislava, mentre il Napoli di Massimiliano Allegri affronta il Bodø/Glimt al Maradona. Sempre alle 21 sono in programma anche Porto – PSV Eindhoven, Liverpool – Villarreal, Manchester City – AEK Atene, Paris Saint-Germain – Barcellona e Stoccarda – Atlético Madrid.

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Tra gli incontri più attesi spicca la sfida del Parco dei Principi tra i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain e i campioni di Spagna del Barcellona, due club sempre protagonisti in Europa.

Programma di mercoledì 21 ottobre

La giornata di mercoledì si apre alle 18:45 con Como – Manchester United e Lille – Galatasaray.

Le altre sfide sono in programma alle 21:00. Tra queste risaltano Bayern Monaco – Arsenal, una delle partite più interessanti della serata, e Real Madrid – Lipsia. In campo anche l’Inter che a San Siro affronta lo Shakhtar Donetsk.

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Completano il programma Aston Villa – Viking, Club Brugge – Lens, Betis Siviglia – Feyenoord e Sporting CP – LASK Linz.

Le italiane a caccia di punti preziosi

La Roma, 25° nella classifica di Champions League, questa sera affronterà lo Slovan Bratislava alle ore 21:00 con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e ottenere una vittoria importante per il cammino europeo. Alla stessa ora il Napoli ospiterà il Bodø/Glimt: una sfida da non sottovalutare, soprattutto per le capacità tecniche dei norvegesi, ma fondamentale per la formazione partenopea per conquistare i primi punti in questa competizione.

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Mercoledì 21 ottobre alle 18:45, il Como di Cesc Fàbregas sarà impegnato in una delle sfide più affascinanti di questo terzo turno contro il Manchester United. Per “i Lariani” sarà un’occasione per misurarsi con uno dei club più prestigiosi e conosciuti del calcio europeo.

Alle ore 21:00 sarà invece il turno dell’Inter, impegnata alle ore 21:00 contro lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri cercheranno di risollevarsi e trovare la pima vittoria per raggiungere l’obiettivo della qualificazione diretta agli ottavi.

Dove vedere tutte le partite: orari e dirette TV

Il programma della prima serata si apre alle 18.45 con Sabah-Borussia Dortmund, visibile su Sky Sport Calcio (canale 254), e Fenerbahçe-Slavia Praga, trasmessa su Sky Sport Arena (canale 255).

Alle 21 riflettori puntati sullo stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli affronta il Bodø/Glimt. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252 e NOW.

Alla stessa ora la Roma ospita lo Slovan Bratislava allo stadio Olimpico. L'incontro sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 253, Sky Sport 4K e NOW.

Sempre alle 21 si disputano altre cinque sfide: Paris Saint-Germain-Barcellona, trasmessa su Sky Sport Calcio (254); Manchester City-AEK Atene, su Sky Sport Mix (255); Liverpool-Villarreal, su Sky Sport 256; Stoccarda-Atlético Madrid, su Sky Sport 257; Porto-PSV Eindhoven, su Sky Sport 258.

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Per seguire contemporaneamente le partite sarà inoltre disponibile il servizio Diretta Gol, sul canale Sky Sport 251.

La seconda giornata di gare si apre alle 18.45, con il Como che ospita il Manchester United allo stadio Sinigaglia. Una sfida di grande prestigio per i lariani, visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253, Sky Sport 4K e NOW.

In contemporanea si disputa Lille-Galatasaray, trasmessa su Sky Sport Calcio (254) e NOW.

Alle 21 sarà invece il turno dell'Inter, impegnata a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video.

Alla stessa ora sono in programma altre sei partite: Bayern Monaco-Arsenal, su Sky Sport Calcio (252); Real Madrid-Lipsia, su Sky Sport Arena (254); Aston Villa-Viking, su Sky Sport Max (255); Real Betis-Feyenoord, su Sky Sport 256; Sporting Lisbona-LASK, su Sky Sport 257; Club Brugge-Lens, su Sky Sport 258.

Anche mercoledì gli incontri trasmessi da Sky saranno disponibili su NOW e attraverso Diretta Gol, su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 alle ore 21.

Champions League gratis su TV8: le due partite in chiaro

Per chi non dispone di un abbonamento a Sky, NOW o Prime Video, le due partite indicate in programmazione gratuita sono Paris Saint-Germain-Barcellona, martedì 20 ottobre alle 21, e Bayern Monaco-Arsenal, mercoledì 21 ottobre alle 21, sul canale 8 del digitale terrestre.