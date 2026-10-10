Savoia, festa al Giraud: Inter U23 battuta 2-1, seconda vittoria in campionato

A cura della Redazione

Il Savoia torna allo stadio Giraud e conquista la seconda vittoria in campionato, superando l’Inter U23 per 2-1. Una giornata da ricordare per i bianchi di Torre Annunziata, che festeggiano il ritorno nel proprio impianto con tre punti preziosi, al termine di una gara nella quale riescono a contenere il tentativo di rimonta dei nerazzurri.

Un successo importante non soltanto per la classifica, ma anche per il morale della squadra, che ritrova entusiasmo e fiducia davanti al proprio pubblico.

Feola sblocca il risultato dopo dieci minuti

La partita si mette subito sui binari giusti per il Savoia. Al 10’ del primo tempo è Francesco Feola a trovare la rete del vantaggio, facendo esplodere di gioia il Giraud. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Scotti raddoppia, Bovo riapre la partita

La ripresa si apre nel migliore dei modi per i bianchi. Dopo appena sei minuti, al 51’, Filippo Scotti firma il raddoppio, portando il Savoia sul 2-0.

La gara, però, non è ancora chiusa. L’Inter U23 reagisce e al 59’, quattordicesimo minuto del secondo tempo, Leonardo Bovo accorcia le distanze, realizzando la rete del 2-1.

Il gol restituisce fiducia alla formazione nerazzurra e rende più delicata la gestione del vantaggio per i padroni di casa. Il Savoia riesce comunque a conservare il risultato fino al triplice fischio, conquistando tre punti fondamentali.

Filippo Scotti migliore in campo, non soltanto per il gol

Una menzione particolare va a Filippo Scotti, migliore in campo, non soltanto per la rete del momentaneo 2-0, ma soprattutto per la qualità della sua prestazione.

Il calciatore biancoscudato si è distinto per dinamismo, personalità e capacità di incidere sulla manovra offensiva, confermandosi uno degli elementi più brillanti della formazione oplontina. Una prova di spessore, impreziosita dal gol che ha contribuito in maniera decisiva al successo del Savoia. Una prestazione da protagonista assoluto.

Il Giraud torna a sorridere: tre punti importanti per il Savoia

Il Savoia ritrova così il sorriso davanti al proprio pubblico. Una vittoria di misura, ma dal grande valore, che può dare nuovo slancio alla formazione oplontina.

Il Giraud torna ad essere teatro di una giornata di festa per i colori biancoscudati. E questa volta, oltre all’emozione del ritorno a casa, c’è anche la soddisfazione di una vittoria che restituisce entusiasmo all’ambiente.