Savoia, il lungo esilio è finito: il Giraud riapre le porte, arriva l'Inter U23

Il Giraud riapre le porte al Savoia. A quasi cinque mesi dall’ultima gara disputata nell’impianto di Torre Annunziata, i biancoscudati tornano finalmente a giocare davanti alla propria gente.

Era il 13 maggio scorso quando la formazione oplontina affrontò la Scafatese nella Poule Scudetto di Serie D, dieci giorni dopo la vittoria per 3-0 sulla Sancataldese che aveva sancito lo storico ritorno tra i professionisti dopo undici anni. Da allora, i lavori di adeguamento dell’impianto hanno costretto il Savoia a disputare le prime gare casalinghe del nuovo campionato allo stadio De Cristofaro di Giugliano. Oggi, sabato 10 ottobre, alle 14.30, i biancoscudati ritrovano il Giraud nella sfida contro l’Inter Under 23, in una giornata particolarmente attesa dalla tifoseria, ma anche importante per la classifica. Il Savoia è quartultimo con appena 7 punti in otto giornate e ha bisogno di una vittoria per dare una svolta a una stagione finora avara di soddisfazioni.

Savoia, una sola vittoria nelle prime otto giornate

Un avvio di campionato non semplice per un Savoia profondamente rinnovato, ancora alla ricerca dei giusti equilibri e della necessaria continuità di rendimento. Il bilancio delle prime otto giornate parla di una vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte, con 9 reti realizzate e 11 subite. Dopo le sconfitte contro Picerno (3-2) e Casertana (2-1), i bianchi hanno conquistato l’unico successo stagionale sul campo del Team Altamura (2-0). Sono poi arrivati i pareggi contro Crotone (1-1), Foggia (0-0) e Casarano (1-1), prima della battuta d’arresto nel derby con la Cavese (4-2). TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Nell’ultimo turno, lo 0-0 sul campo del Monopoli ha consentito al Savoia di muovere la classifica, senza però riuscire ad allontanarsi dalle zone basse della graduatoria.

La vittoria manca dal 6 settembre, ma il ritorno al Giraud potrebbe rappresentare l’occasione per ritrovare i tre punti e dare maggiore continuità al percorso di crescita della squadra.

Inter Under 23, dieci punti e due gare da recuperare

Di fronte ci sarà un’Inter Under 23 dodicesima con 10 punti, ma con due partite in meno rispetto al Savoia. La formazione allenata da Stefano Vecchi ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, realizzando 11 reti e subendone altrettante. Dopo le battute d’arresto contro Picerno (4-1) e Casertana (3-2), i nerazzurri hanno reagito imponendosi sul campo del Crotone (2-0) e superando il Foggia (3-2).

Le gare contro Giugliano e Scafatese sono state rinviate dalla Lega Pro a causa delle convocazioni di diversi giovani interisti nelle rispettive Nazionali e saranno recuperate il 13 e il 27 ottobre.

Il fattore Giraud per rilanciare la stagione

Per il Savoia la sfida di oggi assume un significato che va oltre i tre punti. Dopo mesi trascorsi lontano dalla propria città, i biancoscudati ritrovano uno stadio che ha accompagnato generazioni di tifosi e che rappresenta il simbolo della tradizione calcistica torrese. Il calore del pubblico potrebbe rivelarsi determinante per una squadra ancora alla ricerca della propria identità e della continuità necessaria per affrontare un campionato impegnativo come quello di Serie C.

Ma l’entusiasmo per il ritorno a casa, da solo, non basta. La classifica impone un deciso cambio di passo e il Savoia ha bisogno di tornare a vincere per recuperare terreno e fiducia.

Il Giraud riapre le porte, la tifoseria è pronta a fare la sua parte. Adesso la risposta deve arrivare dal campo.