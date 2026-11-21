Due gol nel primo tempo, poi la reazione degli ospiti e un finale combattuto: i bianchi conquistano tre punti preziosi.

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Il Savoia supera il Sorrento per 2-1 al termine di una gara intensa, decisa dalle reti di Tumbarello e Nepi nella prima frazione. Il gol di Bernabeo al 63’ riapre la partita, ma la formazione biancoscudata difende il risultato fino al recupero, dando continuità al successo ottenuto sul campo del Giugliano.

Primo tempo: Tumbarello sblocca, Nepi raddoppia

I bianchi di Torre Annunziata partono con intraprendenza e al 19’ costruisce una clamorosa occasione: Nepi si ritrova a pochi passi dalla porta, ma non riesce a trovare il tap-in vincente. Tre minuti dopo risponde il Sorrento con Crecco, che da posizione favorevole calcia alto sopra la traversa.

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Il vantaggio arriva al 28’: Tumbarello disegna un tiro-cross che attraversa tutta l’area senza deviazioni. La traiettoria sorprende il portiere Harrasser e termina in rete.

Il Savoia prende fiducia e al 38’ trova anche il raddoppio: Tumbarello serve splendidamente Alessio Nepi, che finalizza l’azione e firma il 2-0. Per l’attaccante è la seconda rete consecutiva dopo quella segnata nella vittoria al De Cristofaro di Giugliano.

In occasione del secondo gol, il Sorrento è momentaneamente in dieci per l’infortunio di Fusco, poi sostituito da Cargnellutti. Le squadre vanno al riposo sul 2-0.

Ripresa: il Sorrento riapre la partita

Nella seconda frazione il Savoia cerca di amministrare il vantaggio senza rinunciare a rendersi pericoloso. Al 55’ Riccardi conclude di sinistro e il pallone scheggia il palo. Otto minuti più tardi il Sorrento accorcia le distanze: Bernabeo calcia dal limite dell’area e la deviazione di Noce cambia la traiettoria, rendendo impossibile l’intervento del portiere Leonardo.

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Sul 2-1 la partita torna aperta. Il Savoia interviene con alcuni cambi, tra cui gli ingressi di Meola per Scotti e Yeboah per Nepi, e prova a contenere la pressione degli ospiti. Nel finale trovano spazio anche Zoboletti al posto di Iob. Il risultato non cambia nei minuti conclusivi e nel recupero.

Tre punti pesanti per i bianchi

Il successo nel derby premia un Savoia capace di colpire due volte nel primo tempo e di reggere nella ripresa dopo la rete che ha rimesso in corsa il Sorrento. Decisivo il contributo di Tumbarello, autore del primo gol e dell’assist per Nepi. Per i bianchi arriva un’altra vittoria dopo quella di Giugliano.