TorreSette torresette.news
Torre Annunziata, Manuel Zavarese trionfa al FightFourNaples: il sogno della Nazionale continua
Due conteggi inflitti all'avversario e una grande tifoseria oplontina: nuovo successo per il giovane talento allenato da Alfredo Veneruso.
Ancora una vittoria per Manuel Zavarese, pugile dell'AUSE Sporting Club di TorreAnnunziata, protagonista di un nuovo successo al FightFourNaples, prestigiosa manifestazione pugilistica ospitata a Edenlandia, a Napoli.
Il giovane pugile oplontino, già medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di pugilato, continua a distinguersi sul ring, dimostrando crescita, carattere e una determinazione che alimenta sempre più il suo sogno: indossare un giorno la maglia azzurra della Nazionale italiana.
La crescita sportiva sotto la guida del maestro Alfredo Veneruso
Manuel è cresciuto pugilisticamente sotto la guida dello storico maestro Alfredo Veneruso, che con esperienza, passione e dedizione ne accompagna il percorso sportivo, trasmettendogli non soltanto la tecnica e la disciplina della boxe, ma soprattutto quei valori fondamentali che fanno di un atleta un vero sportivo.
Una vittoria convincente con due conteggi nella seconda ripresa
Anche questa volta Manuel ha saputo affrontare con grinta e lucidità un avversario particolarmente aggressivo, imponendo il proprio ritmo e dimostrando grande personalità. Una prestazione convincente, impreziosita da due conteggi inflitti all'avversario nel corso della seconda ripresa, a testimonianza della qualità tecnica e della determinazione del pugile oplontino.
Mario Veneruso: soddisfazione per il risultato e il valore sociale dell'evento
Grande soddisfazione è stata espressa dal dott. Mario Veneruso, che ha voluto sottolineare non soltanto il risultato sportivo, ma anche il valore umano e sociale della manifestazione.
Un motivo di orgoglio particolare è stato quello di essere riuscito a portare a Napoli una grande tifoseria, composta non soltanto da sostenitori dell'AUSE Sporting Club, ma anche da ragazzi provenienti da altre società sportive di Torre Annunziata.
Un'unione che va ben oltre il risultato di un incontro: ragazzi di diverse realtà sportive che si ritrovano insieme, sostengono i propri atleti e condividono gli stessi valori, quelli dello sport, dell'amicizia, del rispetto e della sana competizione.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Lo sport che segui, prima delle altre notizieDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: risultati, cronache e aggiornamenti ti compaiono più in alto quando li cerchi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/sport/2026/11/09/torre-annunziata-manuel-zavarese-trionfa-al-fightfournaples-il-sogno-della-nazionale-continua
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.