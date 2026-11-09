Torre Annunziata, Manuel Zavarese trionfa al FightFourNaples: il sogno della Nazionale continua

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Ancora una vittoria per Manuel Zavarese, pugile dell'AUSE Sporting Club di TorreAnnunziata, protagonista di un nuovo successo al FightFourNaples, prestigiosa manifestazione pugilistica ospitata a Edenlandia, a Napoli.

Il giovane pugile oplontino, già medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di pugilato, continua a distinguersi sul ring, dimostrando crescita, carattere e una determinazione che alimenta sempre più il suo sogno: indossare un giorno la maglia azzurra della Nazionale italiana.

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La crescita sportiva sotto la guida del maestro Alfredo Veneruso

Manuel è cresciuto pugilisticamente sotto la guida dello storico maestro Alfredo Veneruso, che con esperienza, passione e dedizione ne accompagna il percorso sportivo, trasmettendogli non soltanto la tecnica e la disciplina della boxe, ma soprattutto quei valori fondamentali che fanno di un atleta un vero sportivo.

Una vittoria convincente con due conteggi nella seconda ripresa

Anche questa volta Manuel ha saputo affrontare con grinta e lucidità un avversario particolarmente aggressivo, imponendo il proprio ritmo e dimostrando grande personalità. Una prestazione convincente, impreziosita da due conteggi inflitti all'avversario nel corso della seconda ripresa, a testimonianza della qualità tecnica e della determinazione del pugile oplontino.

Mario Veneruso: soddisfazione per il risultato e il valore sociale dell'evento

Grande soddisfazione è stata espressa dal dott. Mario Veneruso, che ha voluto sottolineare non soltanto il risultato sportivo, ma anche il valore umano e sociale della manifestazione.

Un motivo di orgoglio particolare è stato quello di essere riuscito a portare a Napoli una grande tifoseria, composta non soltanto da sostenitori dell'AUSE Sporting Club, ma anche da ragazzi provenienti da altre società sportive di Torre Annunziata.

Un'unione che va ben oltre il risultato di un incontro: ragazzi di diverse realtà sportive che si ritrovano insieme, sostengono i propri atleti e condividono gli stessi valori, quelli dello sport, dell'amicizia, del rispetto e della sana competizione.