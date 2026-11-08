Savoia, a Torre Annunziata arriva la capolista Potenza: i bianchi cercano l'impresa

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Al Giraud arriva la prima della classe. Oggi, domenica 8 novembre, alle ore 14:30, il Savoia ospita il Potenza nella tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Una sfida impegnativa per la formazione di Alessandro Formisano, chiamata a misurarsi con la capolista davanti al pubblico di Torre Annunziata.

I bianchi arrivano dal pareggio per 1-1 sul campo della Salernitana: un risultato che lascia qualche rimpianto, dopo una prova convincente e il gol del pareggio granata incassato nei minuti di recupero.

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Savoia, servono punti e continuità

Con 12 punti in dodici giornate, il Savoia occupa il diciottesimo posto in classifica, a pari merito con il Barletta e con tre lunghezze di vantaggio sul Cosenza. Il bilancio è di due vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte.

L’ultimo successo in campionato risale al 10 ottobre, quando i bianchi superarono l’Inter U23 al Giraud. Da allora sono arrivati la sconfitta contro l’Audace Cerignola dell’ex tecnico Raimondo Catalano e i pareggi con Cosenza e Salernitana.

Potenza capolista: 32 gol fatti, ma 17 subiti

La squadra di Ivan Tisci guida il girone con 29 punti e si presenta all’appuntamento dopo sei risultati utili consecutivi. Nelle dodici partite disputate ha raccolto nove vittorie, due pareggi e una sconfitta, quest’ultima per 4-2 sul campo della Salernitana.

Il principale punto di forza è l’attacco: 32 reti, una media di 2,67 a partita. La difesa, però, ha già concesso 17 gol, pari a 1,42 ad incontro. Per il Savoia sarà fondamentale mantenere equilibrio tra i reparti, chiudere gli spazi e sfruttare con concretezza le occasioni che riuscirà a costruire.

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Ivan Tisci, un ex dal passato biancoscudato

Per l’allenatore del Potenza sarà una partita speciale. Tisci ha vestito la maglia del Savoia in due momenti significativi della sua carriera: nella stagione 1995-1996, in Serie C1, con 28 presenze e due gol, e nel 1999-2000, la stagione della storica partecipazione dei bianchi alla Serie B.

Tornato a Torre Annunziata nell’ottobre 1999 dal Pescara, il centrocampista collezionò 18 presenze e una rete. Oggi ritrova il Giraud da avversario, alla guida della capolista.

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Trasferta vietata ai residenti nel Potentino

Il Potenza dovrà fare a meno dei propri sostenitori residenti nella provincia di Potenza. Il divieto di vendita dei biglietti è stato disposto dal Prefetto di Napoli e confermato in seguito alla riunione del Gruppo Operativo Sicurezza del 5 novembre.

Le probabili formazioni

Savoia (4-2-3-1): Leonardo; D’Amore, Noce, Fabriani, Martina; Alfieri, Tumbarello; Polizzi, Meola, Scotti; Nepi.

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Bura, Russo; Castorani, Bando, Ghisolfi; Petrungaro, Selleri, D’Auria.

La designazione arbitrale

Arbitro: Bruno Spina (Barletta)

Assistente 1: Luca Capriuolo (Bari)

Assistente 2: Angelo Tomasi (Lecce)

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Quarto ufficiale: Fabio Rosario Luongo (Frattamaggiore)

FVS: Pierpaolo Vitale (Salerno)

Dove vedere Savoia-Potenza

Calcio d’inizio alle 14:30. La partita sarà trasmessa su Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW e Sky Go.