Savoia, si infiamma la polemica tra Matachione e Pagano: «La Tribuna d'Onore? E lui sedeva nel privé?»

Botta e risposta sull'accoglienza all'Arechi: «Avrei preferito delle scuse»

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Dopo la polemica innescata da Nazario Matachione, relativa alla sistemazione riservata ai rappresentanti della società oplontina in occasione della gara disputata all’Arechi tra Salernitana e Savoia, è arrivata la replica di Umberto Pagano, amministratore delegato del club granata.

“Da sempre, la Salernitana accoglie i suoi ospiti con garbo e cortesia. Come da prassi consolidata per qualsiasi club ospitato allo stadio Arechi, alla dirigenza del Savoia sono stati regolarmente riservati i posti in Tribuna d’Onore ed è stato garantito l’accesso, con la dovuta assistenza, nell’area hospitality interna”, si legge nella nota dell’ufficio stampa della Salernitana inviata al Savoia.Matachione: “Per completezza e trasparenza, pubblico il testo che ci è pervenuto”

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Matachione: “Per completezza e trasparenza, pubblico il testo che ci è pervenuto”

Non si è fatta attendere la controreplica di Matachione, che ha puntato nuovamente il dito contro Pagano.

“Il signor Pagano, per il tramite dell’ufficio stampa della Salernitana, ha diffuso una nota in risposta al nostro intervento. Io preferisco, invece, rispondere pubblicamente, mettendoci la faccia e la firma. Dal signor Pagano avrei preferito delle scuse, avrebbero avuto ben altro valore rispetto a una nota affidata all’ufficio stampa”, sottolinea Matachione, che poi aggiunge: “Prendo atto che il settore a noi assegnato si chiami “Tribuna d’Onore”. Come si chiama, allora, quello in cui sedeva il signor Pagano, con sedute diverse, numerosi posti liberi e uno spazio ben delimitato e separato dal nostro settore? “Privé?”.Matachione ha aggiunto: “Da noi presidenti, amministratori e dirigenti ospiti siedono nello stesso settore della nostra dirigenza, con le stesse comodità. Condividere gli spazi significa anche favorire l’incontro e il dialogo.È questa l’accoglienza alla quale siamo abituati. La denominazione di una tribuna può essere una questione di forma. Il trattamento riservato agli ospiti resta una questione di stile. Per quanto mi riguarda, la polemica si chiude qui”.

Matachione ha infine ringraziato nuovamente la città di Salerno e suoi tifosi per la splendida accoglienza.