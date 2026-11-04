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Coppa Italia Serie C, il Savoia affronta il Potenza ai quarti: data e orario

Redazione 2 min di lettura
Coppa Italia Serie C, il Savoia affronta il Potenza ai quarti: data e orario

Gara secca al Viviani: i bianchi sognano l'accesso alla semifinale

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La Lega Pro ha ufficializzato gli accoppiamenti e gli orari dei Quarti di finale della Coppa Italia Serie C, in programma martedì 8 dicembre.

Il Savoia affronterà il Potenza in trasferta alle ore 15, dopo aver eliminato il Sorrento con il risultato di 2-0. I rossoblù, invece, hanno conquistato la qualificazione superando il Bari per 2-1.

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Tutte le altre partite

Le altre sfide in programma sono: Carpi-Cittadella alle ore 15:00, Campobasso-Spezia alle ore 16:00 e Altamura-Desenzano alle ore 16:30.

Modalità di svolgimento

I Quarti di finale si svolgono in una gara unica a eliminazione diretta. In caso di parità dopo i 90 minuti, non sono previsti tempi supplementari: si procederà direttamente ai calci di rigore.

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