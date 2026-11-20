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Torre Annunziata, ruba arance a Oplontis: 49enne denunciato
L’uomo avrebbe scavalcato un cancello secondario, fuggendo quando è stato notato dal personale di vigilanza.
49enne si intrufola negli scavi di Oplontis a Torre Annunziata per compiere un furto: il suo bottino sono le arance del sito archeologico.
Il ladro, non interessato all’oro e i reperti della villa antica, si è introdotto nel luogo ben due volte.
I fatti risalgono allo scorso 30 ottobre e al 13 novembre, quando l’uomo avrebbe scavalcato il cancello secondario, introducendosi illecitamente nel parco.
Una volta notato dal personale di vigilanza, il 49enne si sarebbe dato alla fuga, permettendo di essere riconosciuto solo grazie alle riprese delle videosorveglianze, successivamente analizzate dai carabinieri.
Il ladro, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai militari della stazione di Torre Annunziata, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e di invasione di terreni.
Resta paradossale il furto dell’uomo che, nonostante il ricco patrimonio della villa di Poppea, viene attratto da semplici agrumi. Un episodio che dimostra la necessità di non trascurare la vigilanza del sito archeologico, ma di accrescere la consapevolezza del suo valore, intensificandone la sorveglianza.
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