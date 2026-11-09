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Torre Annunziata, guarda Savoia-Potenza nonostante il Daspo: arrestato 24enne
Il giovane è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato durante i controlli allo stadio Giraud
Un 24enne è stato arrestato ieri a Torre Annunziata per violazione del Daspo. Guardava Savoia 1908-Potenza dall'esterno dello stadio Giraud, sporgendosi dal muro di recinzione.
L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, durante i servizi di controllo predisposti dagli agenti del Commissariato di Torre Annunziata in occasione dell'incontro di calcio.
Sorpreso mentre guardava la partita dal muro di recinzione
I poliziotti hanno notato il giovane mentre, sporgendosi dalla sommità del muro di recinzione dello stadio, stava osservando la partita dall'esterno dell'impianto sportivo.
Insospettiti dalla situazione, gli agenti hanno deciso di procedere alla sua identificazione e ai successivi accertamenti.
Dalle verifiche è emerso che il 24enne era destinatario di un Daspo emesso nel novembre scorso dal Questore di Frosinone, provvedimento che gli vietava l'accesso alle manifestazioni sportive.
Alla luce di quanto accertato, il giovane è stato tratto in arresto per violazione del Daspo.
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