Reggio Emilia, trovato senza vita in casa: Maurizio Napoli era originario di Torre Annunziata

L'uomo, autista di autobus, è stato trovato esanime dopo l'allarme lanciato dai colleghi. Il ricordo commosso di un amico: «Una persona per bene, allegra e grande tifoso del Napoli»

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Una notizia dolorosa che arriva dall'Emilia-Romagna e coinvolge anche la comunità di Torre Annunziata. Maurizio Napoli, 52 anni, originario della città oplontina, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Reggio Emilia, dove viveva da solo. A stroncarlo sarebbe stato un infarto fulminante.

L'uomo lavorava come autista per Seta, l'azienda di trasporto pubblico locale. A dare l'allarme, nel pomeriggio di domenica, sono stati proprio i suoi colleghi, preoccupati perché Maurizio non si era presentato al lavoro e non rispondeva alle telefonate.

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L'allarme dei colleghi e la tragica scoperta

Come riportato dal quotidiano Gazzetta di Reggio, dopo i ripetuti tentativi di contattarlo è stato richiesto l'intervento dei soccorsi.

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Il personale del 118, con l'aiuto dei vigili del fuoco, è riuscito a entrare nell'abitazione di via Pitagora, trovando il 52enne ormai privo di vita. Per Maurizio non c'era più nulla da fare. Secondo quanto riferito, il decesso sarebbe avvenuto diverse ore prima del ritrovamento.

Il ricordo dell'amico: «Era una persona per bene, sempre allegra»

A ricordarlo con commozione è Domenico Mauri, collega e amico da oltre vent'anni, che ha affidato alla Gazzetta di Reggio il racconto di un'amicizia nata a Parma, quando entrambi lavoravano per la Tep, prima di trasferirsi, circa tre anni fa, alla Seta.

Maurizio viene descritto come un uomo generoso, simpatico e un grande lavoratore, capace di farsi voler bene da tutti.

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Tra le passioni che condivideva con gli amici c'era soprattutto il calcio. Tifosissimo del Napoli, amava ritrovarsi con i colleghi per una pizza o per seguire le partite della squadra azzurra, conservando così un forte legame con le proprie origini campane. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenti quanti lo conoscevano e lavoravano al suo fianco.

L'ultimo saluto nella sua Torre Annunziata

A Reggio Emilia vive anche il fratello Vincenzo, mentre il resto della famiglia risiede al Sud.

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La salma si trova attualmente presso il Policlinico di Modena, dove sono previsti gli accertamenti medico-legali necessari a chiarire le cause del decesso.

La data dei funerali non è stata ancora fissata. Secondo quanto riferito dall'amico Domenico Mauri, l'ultimo saluto a Maurizio Napoli dovrebbe svolgersi a Torre Annunziata, la città delle sue origini.

Una morte improvvisa che lascia un grande vuoto tra familiari, amici e colleghi, uniti nel ricordo di un uomo che aveva saputo farsi apprezzare per la sua umanità e il suo carattere solare.