Torre Annunziata, tenta di rapinare una coppia e spara contro l'auto: arrestato 49enne

La coppia sarebbe stata minacciata con una pistola. Al rifiuto di consegnare gli effetti personali, l’uomo avrebbe esploso un colpo

Nella mattinata odierna, la Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 49enne, originario di Torre Annunziata.

L’uomo è accusato di tentata rapina aggravata, detenzione, porto illegali di arma da sparo, danneggiamento ed esplosioni pericolose. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, al termine delle indagini che hanno consentito di raccogliere gravi indizi a carico di quest’ultimo.

Pubblicità

Secondo quanto ricostruito, infatti, nelle ore notturne del 16 giugno scorso, nel territorio oplontino, l’indagato avrebbe tentato di commettere una rapina ai danni di una giovane coppia di fidanzati, minacciandoli di morte con una pistola e, al rifiuto delle vittime di consegnargli il portafoglio e gli effetti personali, avrebbe esploso un colpo contro la loro autovettura, danneggiandola.

Il 49enne è stato arrestato e, successivamente, trasferito nel carcere di Poggioreale “Giuseppe Salvia”, a Napoli, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.