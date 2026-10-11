Torre Annunziata, speronano l'auto dei carabinieri e feriscono un militare: due arresti, caccia a tre complici

A cura della Redazione

Momenti di tensione a Torre Annunziata, dove cinque uomini a bordo di un'auto hanno tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri, arrivando a speronare una gazzella e ferire lievemente un militare.

Due persone sono state arrestate, mentre gli altri tre occupanti del veicolo sono riusciti a fuggire e sono attivamente ricercati.

L'alt dei carabinieri e lo speronamento

Erano circa le 19 quando una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Torre Annunziata, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato una Seat con cinque uomini a bordo lungo viale Manfredi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Alcuni degli occupanti indossavano mascherine chirurgiche, circostanza che ha insospettito i militari, inducendoli a intimare l'alt al conducente. Quest'ultimo, anziché fermarsi, ha premuto sull'acceleratore, andando a colpire in pieno la fiancata destra della gazzella. Nell'impatto è rimasto lievemente ferito il capo equipaggio della pattuglia.

La fuga a piedi e i due arresti

Subito dopo lo speronamento, i cinque uomini hanno spalancato le portiere dell'auto, tentando di dileguarsi a piedi.

I carabinieri sono riusciti a bloccarne immediatamente due, mentre gli altri tre hanno fatto perdere le proprie tracce. Sono tuttora in corso le ricerche per rintracciarli.

I militari hanno quindi perquisito la Seat, rinvenendo attrezzi utilizzati per lo scasso e alcune radio portatili, materiale sul quale sono in corso gli accertamenti.

Due uomini in manette, si cercano i complici

A finire in manette sono stati Martini Diordjevic, 25 anni, di Aversa, e Stele Jovanovic, 32 anni, di Casoria.

I due sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio, e dovranno rispondere delle contestazioni di fuga pericolosa, lesioni, danneggiamento e possesso di arnesi da scasso.

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per identificare e rintracciare i tre complici fuggiti dopo lo speronamento.

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