YMA-latte

Torre Annunziata, speronano l'auto dei carabinieri e feriscono un militare: due arresti, caccia a tre complici

Torre Annunziata, speronano l'auto dei carabinieri e feriscono un militare: due arresti, caccia a tre complici

A bordo di una Seat cinque uomini, alcuni con mascherine chirurgiche. Dopo lo speronamento tentano la fuga a piedi. Nell'auto trovati arnesi da scasso e radio portatili.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Momenti di tensione a Torre Annunziata, dove cinque uomini a bordo di un'auto hanno tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri, arrivando a speronare una gazzella e ferire lievemente un militare.

Due persone sono state arrestate, mentre gli altri tre occupanti del veicolo sono riusciti a fuggire e sono attivamente ricercati.

L'alt dei carabinieri e lo speronamento

Erano circa le 19 quando una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Torre Annunziata, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato una Seat con cinque uomini a bordo lungo viale Manfredi.

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

Alcuni degli occupanti indossavano mascherine chirurgiche, circostanza che ha insospettito i militari, inducendoli a intimare l'alt al conducente. Quest'ultimo, anziché fermarsi, ha premuto sull'acceleratore, andando a colpire in pieno la fiancata destra della gazzella. Nell'impatto è rimasto lievemente ferito il capo equipaggio della pattuglia.

La fuga a piedi e i due arresti

Subito dopo lo speronamento, i cinque uomini hanno spalancato le portiere dell'auto, tentando di dileguarsi a piedi.

I carabinieri sono riusciti a bloccarne immediatamente due, mentre gli altri tre hanno fatto perdere le proprie tracce. Sono tuttora in corso le ricerche per rintracciarli.

I militari hanno quindi perquisito la Seat, rinvenendo attrezzi utilizzati per lo scasso e alcune radio portatili, materiale sul quale sono in corso gli accertamenti.

Due uomini in manette, si cercano i complici

A finire in manette sono stati Martini Diordjevic, 25 anni, di Aversa, e Stele Jovanovic, 32 anni, di Casoria.

I due sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio, e dovranno rispondere delle contestazioni di fuga pericolosa, lesioni, danneggiamento e possesso di arnesi da scasso.

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per identificare e rintracciare i tre complici fuggiti dopo lo speronamento.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Le notizie del tuo territorio, prima delle altre

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi cosa succede vicino a te, trovi prima quello che scriviamo noi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE