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Inchiesta sui diplomi facili nel Vesuviano: 32 indagati e sequestri per circa 7 milioni
Nel mirino della Guardia di Finanza 14 istituti paritari e un presunto sistema illecito per il conseguimento dei titoli di studio
Diplomi scolastici che sarebbero stati conseguiti senza frequentare neppure un giorno di scuola. È quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che oggi, 24 novembre, hanno portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo d’urgenza da parte della Guardia di Finanza oplontina.
Sono 32 le persone indagate per complessivi 46 reati, che sarebbero stati commessi tra il 2022 e il 2025. Le ipotesi accusatorie riguardano l’associazione per delinquere, la falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale e l’autoriciclaggio.
Circa 5.900 diplomi in quattro anni
Gli accertamenti sono partiti dalle anomalie riscontrate nelle posizioni lavorative del personale non docente e nel numero degli studenti di un istituto paritario di Boscoreale, oltre che dalle verifiche sulla genuinità dei titoli di studio rilasciati.
Secondo la Procura, sarebbe emerso un sistema illecito riconducibile a membri della stessa famiglia, finalizzato al rilascio, dietro pagamento, di circa 5.900 diplomi nell’ultimo quadriennio a studenti provenienti da tutta Italia, consentendo loro di superare gli esami di Stato senza frequentare le lezioni.
Gli indagati avrebbero costituito diverse società, subentrate progressivamente nella gestione degli istituti e accreditate presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito quando le precedenti scuole perdevano i requisiti per la parità scolastica. Sarebbero stati inoltre certificati falsamente numerosi rapporti di lavoro di docenti e personale ATA, per consentire loro di maturare indebitamente punteggi nelle graduatorie della scuola pubblica.
Le società e i beni sequestrati
Il provvedimento riguarda 14 società di capitali, 13 delle quali si sono avvicendate nella gestione di sei istituti scolastici paritari di secondo grado, e i relativi plessi. Le società indicate dalla Procura sono: a Torre Annunziata, Istituti Dante Alighieri, Istituto paritario Massimo Troisi e Istituto scolastico San Francesco; a Boscoreale, New Tito Lucrezio Caro, Istituto Paritario Maria Callas e AMACR; a Poggiomarino, Centro Scolastico Magnum; a Ottaviano, Istituti scolastici Paolo Costa, Istituto scolastico Paolo Borsellino, Istituti Ottaviano Augusto, Istituto paritario Frida Khalo, Centro scolastico Elsa Morante, Centro scolastico Alda Merini e Centro Scolastico Grazia Deledda.
Disposto anche il sequestro di somme di denaro per 6.937.663 euro, finalizzato alla confisca diretta, e di un’auto di grossa cilindrata del valore di 168.000 euro, intestata a uno degli istituti e che sarebbe stata acquistata con i proventi delle condotte illecite.
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