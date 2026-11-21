Gli agenti hanno seguito lo scambio e bloccato i due uomini. Recuperati l'automobile e il denaro, restituiti al proprietario.

Pubblicità

Rubano un'automobile nel parcheggio del centro commerciale Maximall Pompeii a Torre Annunziata e poi chiedono 1.500 euro al proprietario per restituirgliela. Ma il tentativo di estorsione, messo in atto con il sistema del cosiddetto «cavallo di ritorno», si conclude con l'intervento della Polizia di Stato e l'arresto di due uomini di 27 e 34 anni.

L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, che hanno bloccato i due sospettati subito dopo la consegna del denaro.

Pubblicità

Pubblicità

Il furto nel parcheggio di un centro commerciale a Pompei

La vicenda ha avuto inizio nella serata di mercoledì 18 novembre, quando un'automobile è stata rubata all'interno del parcheggio di un centro commerciale di Pompei.

Successivamente, il proprietario della vettura è stato contattato da persone che gli avrebbero chiesto 1.500 euro in contanti per ottenere la restituzione del veicolo.

Una richiesta riconducibile al cosiddetto cavallo di ritorno, una pratica criminale che consiste nel pretendere denaro dalla vittima di un furto in cambio della riconsegna del bene sottratto.

L'appostamento degli agenti e il blitz dopo il pagamento

Ricevuta la segnalazione, gli investigatori del Commissariato di Torre Annunziata hanno avviato gli accertamenti e predisposto un servizio di osservazione e appostamento nel luogo stabilito per l'incontro.

G

Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Il momento decisivo è arrivato nel pomeriggio di venerdì 20 novembre. Gli agenti hanno atteso che avvenisse la consegna della somma richiesta e sono intervenuti immediatamente dopo lo scambio, bloccando i due uomini che avevano appena ricevuto il denaro.

L'operazione ha consentito di recuperare sia l'automobile rubata sia l'intera somma di 1.500 euro. Entrambi sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Pubblicità

I due arrestati trasferiti nel carcere di Poggioreale

Per il 27enne e il 34enne sono scattate le manette con l'accusa di estorsione. I due sono stati inoltre denunciati per ricettazione.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, entrambi sono stati trasferiti nella casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'intervento della Polizia ha permesso di interrompere il tentativo di estorsione e di restituire alla vittima il veicolo sottratto senza che subisse anche la perdita della somma richiesta.

Resta alta l'attenzione delle forze dell'ordine sul fenomeno dei furti d'auto accompagnati da richieste di denaro per la restituzione dei veicoli.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook