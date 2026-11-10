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Torre Annunziata, sgombero all'ex asilo nido di via Carlo Poerio
I due coniugi erano rimasti nell’edificio nonostante il provvedimento. L’intervento è stato disposto dalla Procura.
Sgombero nell’ex asilo nido di via Poerio, a Torre Annunziata, dove due persone continuavano a occupare i locali della struttura nonostante un provvedimento che ne disponeva il rilascio.
Si tratta dell’ex custode dell’edificio e della moglie, che erano rimasti all’interno dell’immobile pur essendo destinatari di un’ordinanza di rilascio.
L’intervento delle forze dell’ordine
L’operazione è stata eseguita su delega della Procura della Repubblica dal nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale, con il supporto degli agenti della Polizia di Stato. Sul posto anche i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118.
Al momento dell’accesso, gli operatori hanno trovato entrambi i coniugi all’interno dell’ex struttura comunale e hanno proceduto allo sgombero, dando esecuzione al provvedimento già emesso.
Ordinanza non rispettata, necessario lo sgombero
Nonostante l’obbligo di lasciare l’immobile, i due occupanti non avevano provveduto spontaneamente al rilascio dei locali, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.
Con l’operazione è stata quindi posta fine all’occupazione dell’ex asilo nido, dando attuazione all’ordinanza rimasta fino a quel momento ineseguita.
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