Si era invaghito della vicina, ma lei non ricambiava. Le sue attenzioni sarebbero diventate sempre più insistenti, fino all'arresto

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Torre Annunziata, perseguita la vicina di casa dopo un corteggiamento respinto: arrestato 40enne L’uomo avrebbe continuato a rivolgere attenzioni indesiderate alla donna, sua coetanea, fino all’intervento dei carabinieri

Un’infatuazione non ricambiata che si sarebbe trasformata in una serie di attenzioni insistenti e molestie. È quanto accaduto a Torre Annunziata, dove un uomo di circa 40 anni è stato arrestato dai carabinieri per i comportamenti tenuti nei confronti di una vicina di casa, anche lei quarantenne.

Secondo quanto riporta Metropolis, l’uomo si sarebbe invaghito della donna senza essere corrisposto. Il rifiuto, tuttavia, non lo avrebbe indotto a desistere, dando origine a comportamenti sempre più invadenti.

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Dal corteggiamento alle molestie

Quello che inizialmente poteva apparire come un tentativo di avvicinamento sentimentale avrebbe assunto progressivamente i contorni di una condotta molesta. Nonostante l’assenza di reciprocità, il quarantenne avrebbe continuato a cercare un contatto con la vicina, rivolgendo alla donna attenzioni non desiderate.

Una situazione resa ancora più delicata dalla vicinanza delle rispettive abitazioni, che avrebbe contribuito a rendere difficile per la donna sottrarsi alle insistenze dell’uomo.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto

La vicenda è infine sfociata nell’intervento dei carabinieri di Torre Annunziata, che hanno proceduto all’arresto del quarantenne. Spetterà ora all’autorità giudiziaria ricostruire nel dettaglio gli episodi contestati, chiarire la natura delle condotte e accertare le eventuali responsabilità dell’indagato, per il quale vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.