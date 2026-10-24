Perseguita e aggredisce l'ex compagna per anni: 30enne ai domiciliari con braccialetto elettronico

Un uomo di 30 anni di Agerola è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, accusato di atti persecutori e lesioni aggravate ai danni dell’ex compagna, una ventenne.

Un uomo di 30 anni, originario di Agerola, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, perché gravemente indiziato dei reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni dell'ex compagna, una giovane donna poco più che ventenne.

Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di oggi dai carabinieri della Stazione di Agerola, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina.

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Le persecuzioni sarebbero iniziate nel 2021

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte persecutorie sarebbero cominciate nel 2021, proseguendo per diversi anni nell'ambito di una relazione sentimentale caratterizzata da sospetti di infedeltà e tensioni.

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Una situazione che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe sfociata in ripetuti comportamenti persecutori e in episodi di violenza nei confronti della giovane.

La denuncia della vittima e le indagini dei carabinieri

A far scattare le indagini è stata la denuncia presentata circa un mese fa dalla donna presso la Stazione dei Carabinieri di Agerola.

Gli accertamenti condotti dai militari dell'Arma, sotto il coordinamento della Procura di Torre Annunziata, hanno consentito di raccogliere un grave quadro indiziario a carico del trentenne, portando all'emissione della misura cautelare.

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Al termine delle formalità di rito, l'indagato è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove dovrà osservare gli arresti domiciliari con il controllo del dispositivo elettronico.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. L'uomo è da considerarsi non colpevole fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.