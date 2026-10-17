Sant'Antonio Abate, nascondeva cocaina e crack in un casolare: ai domiciliari 20enne di Pompei

A cura della Redazione

Nascondeva cocaina e crack in un casolare abbandonato, utilizzandolo come deposito per la droga da destinare allo spaccio. È quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri che hanno portato all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 20enne, nato a Pompei e residente a Sant'Antonio Abate.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito dai militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia.

Per il giovane, indagato per detenzione illecita ai fini di spaccio e cessione continuata di sostanze stupefacenti, sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e il divieto assoluto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Cocaina e crack nascosti tra i rifiuti di un casolare

Le indagini hanno preso avvio il 3 luglio 2026, quando i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione in un fabbricato rurale diroccato e disabitato a Sant'Antonio Abate.

All'interno dell'immobile, nascosta tra i rifiuti in una cassetta di sicurezza portatile, i militari hanno rinvenuto circa 186 grammi di cocaina e crack, oltre a quattro bilancini di precisione e pentolini con residui di polvere bianca, materiale ritenuto utilizzabile per la preparazione e il confezionamento delle dosi.

Il ritrovamento ha dato impulso agli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata.

Incastrato dalle telecamere e da un tatuaggio sul braccio

Un ruolo determinante nelle indagini è stato svolto dall'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza privati presenti nella zona.

Dalle riprese sarebbe emersa un'attività ripetuta di occultamento e prelievo degli involucri contenenti droga da parte del giovane, che avrebbe utilizzato il casolare abbandonato per sottrarre lo stupefacente ai controlli delle forze dell'ordine.

A rafforzare il quadro indiziario sono stati gli esiti di una successiva perquisizione nell'abitazione dell'indagato, durante la quale i Carabinieri hanno rinvenuto indumenti e accessori corrispondenti a quelli indossati dalla persona immortalata nelle immagini.

Decisivo anche un vistoso tatuaggio lungo il braccio destro, risultato compatibile con quello visibile nelle registrazioni delle telecamere.

Spaccio da gennaio ad agosto: il giovane ammette gli addebiti

Secondo la ricostruzione investigativa, il 20enne avrebbe svolto una continuativa attività di spaccio al dettaglio tra gennaio e agosto 2026 sul territorio locale. Gli accertamenti sono stati supportati anche dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti e da riconoscimenti fotografici.

Nel corso dell'interrogatorio preventivo davanti al Gip, il giovane ha ammesso gli addebiti contestati.