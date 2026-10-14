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Napoli, camion in fiamme sull'autostrada A3: traffico bloccato e lunghe code

Napoli, camion in fiamme sull'autostrada A3: traffico bloccato e lunghe code

Paura all'altezza di San Giovanni a Teduccio, in direzione Napoli. Un forte boato e una colonna di fumo nero, sul posto Vigili del Fuoco e forze dell'ordine.

Aggiornato il (2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Momenti di paura sull'autostrada A3 Napoli-Salerno, dove questa mattina, mercoledì 14 ottobre, un camion ha preso fuoco in direzione Napoli, provocando il blocco della circolazione e lunghe code.

L'incendio si è verificato all'altezza di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale del capoluogo partenopeo. Secondo le prime informazioni, il mezzo coinvolto sarebbe un camion adibito alla raccolta dei rifiuti.

Un forte boato, seguito da una densa colonna di fumo nero visibile anche a notevole distanza, ha allarmato gli automobilisti in transito e i residenti della zona.

Autostrada paralizzata, intervengono i Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e nella messa in sicurezza della carreggiata. Presenti anche le forze dell'ordine e il personale sanitario del 118.

L'incendio ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con il traffico bloccato e lunghe code in direzione Napoli.

Restano da chiarire le cause del rogo e l'eventuale coinvolgimento di persone. Al momento non si hanno conferme sulla presenza di feriti.

La situazione della circolazione è in evoluzione, in attesa di comunicazioni ufficiali sul completo ripristino della viabilità.

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