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Torre del Greco, donna investita sulle strisce in via Nazionale: è il secondo incidente in quattro giorni

Torre del Greco, donna investita sulle strisce in via Nazionale: è il secondo incidente in quattro giorni

L’impatto all’incrocio con via Marche. La donna, rimasta cosciente nonostante abbia battuto la testa nella caduta, è stata trasportata all’ospedale Maresca. Traffico in tilt e proteste dei residenti: «Questa strada è diventata troppo pericolosa».

(1 minuto di lettura)
A cura di Antonio Borriello

Ennesimo incidente stradale a Torre del Greco, a neppure quattro giorni di distanza da un episodio analogo.

Una donna è stata investita da un’auto in via Nazionale, all’incrocio con via Marche, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’impatto è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 16,30.

I primi soccorsi dei cittadini

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Subito dopo l’incidente, la donna è rimasta distesa sul selciato ed è stata assistita da alcuni cittadini in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono successivamente intervenuti un’ambulanza del 118, una pattuglia della Polizia locale e i Carabinieri. Agli agenti il compito di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La donna è stata quindi trasportata al vicino ospedale Maresca di Torre del Greco. Era cosciente, anche se nella caduta aveva battuto la testa.

Via Nazionale paralizzata, lunghe code

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione. Il traffico è andato letteralmente in tilt, con lunghe code di automobili in entrambe le direzioni.

La protesta dei residenti: «Servono più sicurezza e controlli»

Dura la reazione degli abitanti della zona. «Siamo stanchi di assistere continuamente ad incidenti stradali che vedono coinvolti pedoni sulle strisce pedonali. Questa strada è diventata molto pericolosa, lo confermano i numeri. Chiediamo all’amministrazione comunale di avere maggiore riguardo per la sicurezza dei cittadini, potenziando la segnaletica verticale e orizzontale e i controlli da parte delle forze dell’ordine».

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