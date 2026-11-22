La vittima partecipava a una battuta al cinghiale quando sarebbe stata raggiunta da un colpo partito dall'arma di un altro cacciatore.

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Una battuta di caccia al cinghiale si è trasformata in tragedia in Irpinia. Un uomo di 62 anni, residente a Ottaviano, ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile, che sarebbe partito accidentalmente dall'arma di un altro cacciatore.

Il drammatico episodio si è verificato oggi, domenica 22 novembre, nel territorio di Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino.

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Per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il colpo partito durante la battuta di caccia

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava partecipando a una battuta di caccia al cinghiale insieme ad altri appassionati quando sarebbe stata raggiunta da un proiettile esploso dal fucile di un componente del gruppo.

Il colpo sarebbe partito accidentalmente, ma le circostanze precise sono ancora al vaglio degli investigatori.

Tra le ipotesi inizialmente circolate figurava anche quella di un proiettile rimbalzato sull'asfalto prima di raggiungere il 62enne. Una ricostruzione successivamente rettificata, che non trova al momento conferma negli accertamenti ufficiali.

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Il cacciatore dalla cui arma sarebbe partito il colpo, secondo quanto riportato dalle prime notizie, sarebbe sotto choc per quanto accaduto.

Le indagini dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella, impegnati nei rilievi e nella raccolta degli elementi necessari a chiarire le circostanze della tragedia.

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Gli investigatori stanno ricostruendo la posizione dei partecipanti alla battuta, la sequenza degli spari e le condizioni nelle quali sarebbe stato esploso il colpo mortale.

L'obiettivo è stabilire con precisione come sia avvenuto l'incidente e accertare eventuali responsabilità.

La tragedia di un cacciatore del Vesuviano

La vittima era residente a Ottaviano, nel Vesuviano. La sua giornata di caccia nelle campagne irpine si è conclusa tragicamente, lasciando sgomenta la comunità di provenienza.

Restano ora da chiarire tutti i dettagli dell'accaduto, mentre proseguono le indagini dei Carabinieri.