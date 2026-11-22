Buche, mattoncini divelti e rattoppi mal eseguiti. I residenti denunciano mesi di degrado in via Murat e piazza Nicotera.

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Strade dissestate, pavimentazione danneggiata e interventi di ripristino che, anziché risolvere i problemi, sembrano aver reso alcuni tratti ancora più pericolosi. È la situazione denunciata dal Comitato di Quartiere Rione Murattiano di Torre Annunziata, che ha inviato una lettera al commissario straordinario del Comune, Gianfranco Tomao, e al prefetto di Napoli, Michele di Bari, per sollecitare interventi urgenti.

Al centro della segnalazione ci sono le condizioni di via Gioacchino Murat e piazza Nicotera, dove la pavimentazione presenta evidenti segni di deterioramento, con mattoncini divelti, buche, avvallamenti e tratti di asfalto irregolari.

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Una situazione che, secondo il Comitato, si trascina ormai da mesi, senza che siano stati effettuati interventi risolutivi.

Pavimentazione divelta e rattoppi dopo i lavori ai sottoservizi

Le fotografie allegate alla lettera documentano le condizioni di alcuni tratti stradali del centro cittadino.

In particolare, nelle immagini relative all'area antistante la stazione ferroviaria di Torre Annunziata Città, si nota un'ampia porzione di pavimentazione in cui i mattoncini risultano rimossi o divelti, lasciando scoperto il terreno sottostante.

Altri scatti mostrano invece asfalto deteriorato, crepe e ripristini irregolari, con evidenti dislivelli tra la pavimentazione originaria e le parti interessate da precedenti interventi.

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Il problema, secondo quanto denunciato, riguarda anche i lavori eseguiti per la realizzazione o la manutenzione dei sottoservizi. In diversi casi, infatti, il successivo ripristino del manto stradale non avrebbe restituito alle carreggiate condizioni adeguate di sicurezza, lasciando superfici sconnesse e potenzialmente pericolose.

Una criticità che interessa sia gli automobilisti sia i pedoni, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate.

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La lettera al commissario Tomao: «Non sappiamo più a chi rivolgerci»

Di fronte al perdurare della situazione, il presidente del Comitato Rione Murattiano ha deciso di rivolgersi direttamente alle autorità.

Nella comunicazione indirizzata al commissario straordinario e agli altri destinatari si legge: «Con la presente il Comitato di Quartiere Rione Murattiano chiede il ripristino dello stato dei luoghi, come da foto allegate, in via G. Murat e piazza Nicotera».

Il presidente sottolinea quindi il protrarsi dei disagi: «Ormai lo stato fatiscente perdura da mesi, non sappiamo più a chi rivolgerci».

Da qui l'appello conclusivo: «Il sottoscritto presidente di questo Comitato, insieme ai cittadini residenti, confida in un suo intervento immediato».

Sicurezza dei cittadini e decoro urbano: chiesto un intervento urgente

La segnalazione riporta al centro dell'attenzione il problema della manutenzione delle strade a Torre Annunziata, con particolare riferimento alla qualità degli interventi di ripristino successivi ai lavori sulle reti sotterranee.

Non si tratta soltanto di una questione di decoro urbano. Buche, mattoncini instabili e dislivelli possono infatti rappresentare un rischio per chi percorre quotidianamente le strade, a piedi, in automobile o su mezzi a due ruote. Questa situazione di degrado urbano era già presente con la precedente amministrazione ma non è affatto cambiata con la gestione commissariale.

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Il Comitato chiede dunque che venga effettuata una verifica delle condizioni della pavimentazione e che si proceda al ripristino delle aree danneggiate, per restituire sicurezza e decoro a una zona centrale della città.

Interventi di ripristino dei marciapiedi dissestati

Negli ultimi tempi, l'Ufficio tecnico comunale sta cercando di correre ai ripari, disponendo interventi di riempimento delle buche presenti sui marciapiedi. Tuttavia, anziché ripristinare la pavimentazione originaria con tozzetti di porfido o mattonelle, si sta ricorrendo all'utilizzo dell'asfalto.

Un provvedimento che, immaginiamo, abbia carattere temporaneo e sia finalizzato a eliminare situazioni di pericolo per i pedoni, anche se alle prime piogge il manto di asfato viene spazzato via.

Il problema è che, in diversi punti, l'asfalto utilizzato per colmare le buche non risulta livellato con la pavimentazione esistente, creando dislivelli e veri e propri gradini che rischiano di rendere il passaggio ancora più insidioso. Chi percorre quei marciapiedi, infatti, può facilmente inciampare, con il rischio di cadute e conseguenti infortuni.

Si finisce così per assistere a un paradosso: interventi eseguiti per mettere in sicurezza i marciapiedi rischiano di creare nuove situazioni di pericolo.

A questo punto sorge spontanea una domanda: chi verifica la corretta esecuzione dei lavori e, soprattutto, chi controlla che gli interventi effettuati garantiscano davvero la sicurezza dei cittadini?

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