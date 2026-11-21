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Il grande pugilato torna protagonista a Torre Annunziata con la tredicesima edizione del Trofeo AUSE di Boxe, organizzato dall’AUSE Sporting Club di via Vesuvio in collaborazione con la Mutria Boxe.

L’appuntamento è per domenica 29 novembre, alle ore 17, presso la Scuola Media Statale Giovanni Pascoli, in via Tagliamonte. Una manifestazione che promette spettacolo, agonismo e partecipazione, con i pugili oplontini pronti a confrontarsi con atleti provenienti da tutta la Campania.

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Quest’anno, però, la competizione avrà anche un significato particolare: il XIII Trofeo AUSE sarà dedicato ad Alfonso Poli, pugile della società rimasto vittima di un grave incidente.

Il Trofeo dedicato ad Alfonso Poli

Alfonso, atleta allenato dal maestro Luigi Pinto, sta affrontando un difficile percorso dopo un delicato intervento chirurgico alla gamba.

Accanto a lui ci sono la famiglia, i compagni di squadra e l’intero ambiente sportivo dell’AUSE, che ha deciso di dedicargli questa edizione del torneo come testimonianza di affetto e vicinanza.

«Alfonso è un nostro pugile, allenato dal maestro Luigi Pinto. Fa parte della nostra famiglia», sottolinea il dottor Mario Veneruso, ribadendo il sostegno della società al giovane atleta.

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La manifestazione diventa così non soltanto un appuntamento sportivo, ma anche un'occasione per esprimere concretamente i valori di amicizia, solidarietà e appartenenza che caratterizzano il mondo della boxe.

I pugili oplontini pronti a salire sul ring

Numerosi gli atleti dell'AUSE che prenderanno parte alla competizione. Sul ring saliranno Vincenzo Gallo, Vincenzo Di Napoli, Andrea Longobardi, Giuseppe Guicciardini, Cristian Palumbo, Mario Velotto, Francesco Sansone, Alex Falcone, Gianluigi Mastrillo, Luigi Ferrandino e Alfonso Corrado.

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Tra i protagonisti anche Manuel Zavarese, soprannominato il “Maradona dell'AUSE”, reduce dalla vittoria a Fight4Naples e dal riconoscimento come miglior pugile della serata al Pala Eden.

Gli atleti sono seguiti dallo storico maestro Alfredo Veneruso, figura di riferimento del pugilato torrese, che continua a trasmettere alle nuove generazioni esperienza, disciplina e passione per questo sport.

Sport, amicizia e solidarietà: l'AUSE combatte per Alfonso

Giunto alla tredicesima edizione, il Trofeo AUSE rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel panorama pugilistico cittadino.

La manifestazione offrirà ai giovani atleti l'opportunità di misurarsi sul ring, ma anche di condividere una giornata all'insegna del rispetto reciproco e dello spirito di squadra.

Quest'anno, più che mai, il messaggio degli organizzatori va oltre il risultato sportivo.

Domenica 29 novembre si combatterà anche per Alfonso Poli, con l'auspicio che possa superare presto questo difficile momento e tornare a condividere la propria passione con i compagni.

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