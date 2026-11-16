Torre Annunziata, Esercito e Polizia incontrano i giovani dell'AUSE Sporting Club

Giovani atleti e famiglie a confronto con le istituzioni in un incontro che valorizza lo sport come strumento di educazione e crescita civile.

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Dai guantoni del ring alle divise dello Stato, uniti da un unico filo conduttore: il rispetto delle regole e la cultura della legalità. È stato questo il messaggio al centro della serata di venerdì 13 novembre all’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata, dove i giovani allievi della palestra hanno avuto l’opportunità di incontrare alcuni rappresentanti dell’Esercito Italiano e della Polizia di Stato.

Un appuntamento che ha trasformato la palestra in un luogo di confronto e formazione, andando ben oltre la semplice attività sportiva. Protagonisti dell'iniziativa sono stati una delegazione del 21° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano, reparto già impegnato a Torre Annunziata nello storico abbattimento di Palazzo Fienga, e una rappresentanza del locale del Commissariato di Polizia di Stato.

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Il dialogo con i ragazzi: le istituzioni si raccontano

A catturare l'attenzione dei giovani iscritti ai corsi di boxe, judo e danza aerea, presenti insieme alle rispettive famiglie, sono stati il capitano Carlo Loiudice, in rappresentanza dell’Esercito, e il commissario capo Emanuele Bruno, per la Polizia di Stato.

Lontano dalle formalità istituzionali, i due ospiti hanno dialogato direttamente con i ragazzi, rispondendo alle loro domande e soddisfacendo le tante curiosità. Un confronto aperto per raccontare cosa significhi indossare una divisa, servire il Paese e fare della legalità una scelta da rinnovare ogni giorno.

Un momento di partecipazione che ha coinvolto tutti, dai più piccoli agli atleti agonisti, trasmettendo un messaggio importante: il rispetto delle regole, la disciplina e il senso di responsabilità sono valori che si imparano anche attraverso lo sport.

Mario Veneruso: «Vogliamo essere un presidio educativo per il territorio»

A fare gli onori di casa è stato il dottor Mario Veneruso, fondatore dell’AUSE Sporting Club, che ha ribadito la vocazione sociale ed educativa della struttura.

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«L'AUSE vuole essere un presidio educativo per il territorio. Attraverso lo sport promuoviamo umiltà, unione e inclusione, combattendo ogni giorno il bullismo e qualsiasi forma di discriminazione», ha sottolineato Veneruso.

Una filosofia che mette al centro la crescita della persona, prima ancora dei risultati agonistici. In questa prospettiva, la preparazione atletica procede di pari passo con l'educazione e la formazione dei giovani, anche grazie all'esperienza del Maestro Alfredo Veneruso, punto di riferimento per i pugili torresi e guida non soltanto sportiva, ma anche umana.

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La collaborazione con la Meeting Judo Karate per sostenere lo sport cittadino

L'impegno dell'AUSE non si limita alle attività svolte all'interno della palestra. Il club punta, infatti, a rafforzare la rete delle realtà sportive cittadine, nella convinzione che la collaborazione sia fondamentale per offrire maggiori opportunità alle nuove generazioni.

In questa direzione si inserisce la collaborazione avviata con la Meeting Judo Karate del Maestro Luca Fuscati, un'alleanza nata per sostenere i giovani e contribuire a mantenere viva la tradizione delle arti marziali a Torre Annunziata.

Un percorso condiviso che punta a valorizzare lo sport come strumento di aggregazione, inclusione e crescita, rafforzando il tessuto associativo del territorio.

Dalla palestra alle divise: quando i sogni diventano realtà

Il rapporto tra sport e istituzioni all'AUSE si traduce anche in opportunità concrete per il futuro professionale dei ragazzi. La struttura propone, infatti, percorsi specifici di preparazione fisica per i concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, offrendo agli allievi la possibilità di avvicinarsi a professioni al servizio dello Stato.

A dimostrare che questo percorso può trasformarsi in realtà sono due ex atleti cresciuti proprio su quel ring, oggi motivo d'orgoglio per la palestra e per la città.

Si tratta di Francesco Cuomo, ex pugile, oggi maestro del club e carabiniere affermato, e di Salvatore Capasso, che ha raggiunto il grado di ufficiale nell'Aeronautica Militare.

Due storie che rappresentano un esempio concreto per i più giovani: attraverso sacrificio, disciplina, impegno e determinazione, lo sport può diventare il punto di partenza per costruire il proprio futuro.

L'incontro con Esercito e Polizia ha così ribadito il ruolo che l'AUSE Sporting Club intende svolgere a Torre Annunziata: non soltanto una palestra in cui allenarsi e conquistare risultati, ma uno spazio di educazione, legalità e crescita civile, dove imparare a diventare atleti e, soprattutto, cittadini consapevoli.