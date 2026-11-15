Savoia, a Giugliano punti pesanti per la salvezza: la vittoria manca da oltre un mese

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Alle 12:30 il Savoia affronta il Giugliano allo stadio Alberto De Cristofaro, nella quattordicesima giornata del girone C di Serie C. I bianchi di Torre Annunziata arrivano al derby dopo la sconfitta interna contro il Potenza e cercano punti per migliorare una classifica che li vede al diciottesimo posto. Il Giugliano, reduce dal successo a Crotone, punta invece a consolidare il vantaggio sulle squadre della zona play-out.

Quattro punti separano le due formazioni: il Giugliano è tredicesimo con 16 punti, il Savoia diciottesimo con 12. La partita mette di fronte due squadre che hanno raccolto risultati diversi, ma che condividono la necessità di dare continuità al proprio cammino.

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Giugliano, attacco produttivo e difesa vulnerabile

I padroni di casa hanno ottenuto cinque vittorie nelle prime tredici giornate, segnando 17 gol. Dei 16 punti conquistati, 13 sono arrivati al De Cristofaro. Il rendimento interno rappresenta dunque uno dei punti di forza della squadra.

Il dato più negativo riguarda la difesa: 29 reti subite, otto in più rispetto alle 21 incassate dal Savoia. È il reparto sul quale gli uomini di Alessandro Formisano proveranno ad incidere.

Savoia, sei pareggi e soltanto due vittorie

Il Savoia ha vinto due partite, ne ha pareggiate sei e perse cinque, con 14 gol realizzati e 21 subiti. I numerosi pareggi raccontano le difficoltà della squadra nel trasformare in vittorie le gare rimaste in equilibrio.

Contro il Potenza, dopo un avvio incoraggiante, i biancoscudati hanno ceduto alla capolista. Al termine dell’incontro, nonostante la sconfitta, i tifosi hanno applaudito la squadra. Un gesto apprezzato dal presidente Nazario Matachione, che ha commentato: «Con quell’applauso ci avete teso la mano. Restiamo uniti».

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Il precedente con la famiglia Mazzamauro

Il derby presenta anche un risvolto legato alla storia recente del Savoia. Alla guida del Giugliano c’è la famiglia Mazzamauro, protagonista di una precedente esperienza alla società oplontina.

Alfonso Mazzamauro divenne presidente del Savoia nel 2018, dopo il trasferimento del titolo sportivo dall’Ercolanese. Il rapporto con Torre Annunziata si concluse nell’estate del 2021, quando l’imprenditore lasciò la città e trasferì il titolo a Giugliano. Una decisione che suscitò la dura reazione della tifoseria biancoscudata.

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Lo scorso giugno, inoltre, le due società sono state al centro di un confronto sull’utilizzo dello stadio De Cristofaro da parte del Savoia. Un ulteriore elemento di contesto per la partita di oggi.

Gli indisponibili e le probabili formazioni

Sul fronte degli infortuni, Formisano dovrà ancora rinunciare ai lungodegenti Pisacane, Muñoz e Cozzoli. Più confortante la situazione di Iob, già tornato in panchina contro il Potenza.

GIUGLIANO (4-3-3): Greco; Marchisano, Laezza, Caldore, Panico; De Rosa, Zammarini, Esposito; Galletta, Baldé, Ibe. Allenatore: Massimo Agovino.

SAVOIA (4-2-3-1): Leonardo; D’Amore, Noce, Fabriani, Martina; Alfieri, Tumbarello; Polizzi, Meola, Riccardi; Nepi. Allenatore: Alessandro Formisano.

Le formazioni sono indicative e potrebbero subire variazioni prima del calcio d’inizio.

La designazione arbitrale

Arbitro: Erminio Cerbasi (Arezzo). Assistenti: Edoardo Maria (Milano) e Giuseppe Daghetta (Lecco). Quarto ufficiale: Carlo Esposito (Napoli). FVS: Tommaso Tagliaferro (Caserta).

Dove vedere Giugliano-Savoia

Calcio d’inizio alle 12:30. Diretta su Sky Sport (canale 254) e in streaming su NOW e Sky Go.