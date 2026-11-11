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Savoia, il Giraud ospita il progetto “Integrity Tour” della Lega Pro
Iniziativa promossa da Lega Pro, Sportradar e AIC
Il Savoia 1908 ospita allo stadio Alfredo Giraud l’Integrity Tour della Lega Pro.
Il progetto di formazione e sensibilizzazione promosso dalla Lega Pro e da Sportradar AG, in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori (AIC), affronta il tema della prevenzione e del contrasto delle frodi sportive e del fenomeno del match-fixing.
Un appuntamento finalizzato a rafforzare la cultura della legalità, della responsabilità individuale e del rispetto delle regole, principi fondamentali per garantire la regolarità delle competizioni e salvaguardare la credibilità del mondo calcistico.
Gli interventi degli ospiti
Come si legge dal comunicato pubblicato sui profili social del Savoia, a illustrare i diversi aspetti della normativa e delle attività di prevenzione sono stati Giovanni Marchi e Giacomo Bindi, dell’Area Marketing & Commerciale ed Integrity Office della Lega Pro, Marcello Presilla, referente Italia Sportradar AG, e Danilo Coppola e Marco Piccinni, referenti AIC.
I temi trattati
Durante le sessioni formative riservate a Prima Squadra e formazione Primavera, è stata data particolare attenzione al Codice di Giustizia Sportiva, agli obblighi previsti per i tesserati e alle conseguenze disciplinari, professionali e personali derivanti da eventuali comportamenti illeciti.
I relatori hanno inoltre evidenziato l’importanza di riconoscere tempestivamente situazioni rischiose e adottare comportamenti improntati alla massima trasparenza.Lo sport che segui, prima delle altre notizie Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
La prevenzione, attraverso conoscenza e consapevolezza, costituisce uno degli strumenti più efficaci per proteggere l’integrità delle competizioni e il futuro degli stessi protagonisti del calcio.
“Il Savoia, ospitando l’Integrity Tour, conferma la propria attenzione verso attività di formazione e sensibilizzazione dei propri tesserati con la convinzione che la crescita di una società non possa prescindere dalla diffusione di una cultura del rispetto, della correttezza e della responsabilità”, conclude il comunicato della società biancoscudata”.
immagine via profilo social Facebook Savoia 1908
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