Savoia, il Giraud ospita il progetto “Integrity Tour” della Lega Pro

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Il Savoia 1908 ospita allo stadio Alfredo Giraud l’Integrity Tour della Lega Pro.

Il progetto di formazione e sensibilizzazione promosso dalla Lega Pro e da Sportradar AG, in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori (AIC), affronta il tema della prevenzione e del contrasto delle frodi sportive e del fenomeno del match-fixing.

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Un appuntamento finalizzato a rafforzare la cultura della legalità, della responsabilità individuale e del rispetto delle regole, principi fondamentali per garantire la regolarità delle competizioni e salvaguardare la credibilità del mondo calcistico.

Gli interventi degli ospiti

Come si legge dal comunicato pubblicato sui profili social del Savoia, a illustrare i diversi aspetti della normativa e delle attività di prevenzione sono stati Giovanni Marchi e Giacomo Bindi, dell’Area Marketing & Commerciale ed Integrity Office della Lega Pro, Marcello Presilla, referente Italia Sportradar AG, e Danilo Coppola e Marco Piccinni, referenti AIC.

I temi trattati

Durante le sessioni formative riservate a Prima Squadra e formazione Primavera, è stata data particolare attenzione al Codice di Giustizia Sportiva, agli obblighi previsti per i tesserati e alle conseguenze disciplinari, professionali e personali derivanti da eventuali comportamenti illeciti.

I relatori hanno inoltre evidenziato l’importanza di riconoscere tempestivamente situazioni rischiose e adottare comportamenti improntati alla massima trasparenza.

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La prevenzione, attraverso conoscenza e consapevolezza, costituisce uno degli strumenti più efficaci per proteggere l’integrità delle competizioni e il futuro degli stessi protagonisti del calcio.

“Il Savoia, ospitando l’Integrity Tour, conferma la propria attenzione verso attività di formazione e sensibilizzazione dei propri tesserati con la convinzione che la crescita di una società non possa prescindere dalla diffusione di una cultura del rispetto, della correttezza e della responsabilità”, conclude il comunicato della società biancoscudata”.