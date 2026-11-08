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Savoia-Potenza 1-3, i bianchi si illudono con Meola: i lucani ribaltano il risultato e calano il tris
Dopo un buon avvio, i bianchi perdono incisività e faticano a creare occasioni. Nel finale gli ospiti chiudono i conti in contropiede
Il Savoia cade per 3-1 contro il Potenza, al termine di una partita iniziata nel migliore dei modi per i bianchi, ma conclusa con una sconfitta. La formazione oplontina trova il vantaggio nelle battute iniziali grazie a Francesco Meola, prima di subire la reazione degli avversari, capaci di ribaltare il risultato già nel primo tempo e chiudere definitivamente i conti nella ripresa.
Meola sblocca la partita, poi arriva la rimonta del Potenza
L'avvio è favorevole al Savoia, che al 13' passa in vantaggio con Meola, facendo sperare i tifosi bianchi in una giornata positiva.
La reazione del Potenza, però, non tarda ad arrivare. Al 24' Bruschi firma il pareggio, riportando il risultato sull'1-1. Trascorrono appena dieci minuti e gli ospiti completano la rimonta: al 34' è Matheu, su assist di Selleri, a realizzare la rete dell'1-2.
Il Savoia si ritrova così ad inseguire dopo aver condotto la gara nelle fasi iniziali. Le due squadre vanno al riposo con il Potenza avanti di un gol.
Scotti sfiora il pareggio con una spettacolare rovesciata
Nella ripresa il Savoia fatica a rendersi pericoloso. L’unica conclusione verso la porta del Potenza arriva con una spettacolare rovesciata di Filippo Scotti, sugli sviluppi di un cross del capitano Noce. Un gesto tecnico di grande qualità, che resta però un episodio isolato: i bianchi non riescono a costruire altre occasioni per impensierire la difesa lucana.
Il Savoia si scopre, Russo firma il 3-1
Nel tentativo di raggiungere il pareggio, il Savoia si sbilancia in avanti e lascia ampi spazi alle ripartenze avversarie. Il Potenza ne approfitta all’85’: con i bianchi totalmente scoperti, una veloce azione di contropiede porta Russo, servito da De Marco, a segnare il gol dell’1-3.
La rete chiude definitivamente la partita. Per il Savoia resta il rammarico di aver sbloccato il risultato in avvio, senza riuscire a reagire alla rimonta del Potenza.
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