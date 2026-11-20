Un anno di grandi soddisfazioni per gli atleti del maestro Zurlo, tra titoli nazionali e giovani promesse

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Tre appuntamenti, oltre 40 match e un obiettivo preciso: offrire nuove occasioni di confronto sul ring ai giovani pugili dopo una stagione ricca di soddisfazioni. La Boxe Vesuviana di Torre Annunziata si prepara a chiudere il 2026 con un calendario di manifestazioni che coinvolgerà Torre Annunziata e la Penisola Sorrentina.

Il calendario: da Sorrento a Sant’Agnello

Il primo appuntamento è fissato per il 29 novembre a Sorrento. Si proseguirà il 19 dicembre nella palestra di via Parini a Torre Annunziata, per poi concludere il programma il 20 dicembre a Sant’Agnello, nella palestra del Boxing Sorrento. Tre eventi ravvicinati, pensati per garantire attività agonistica ai 33 atleti tesserati nel 2026 e dare continuità al lavoro svolto durante l’anno.

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Un anno di risultati e talenti emergenti

Il bilancio sportivo della società è segnato da risultati di rilievo nazionale. Tra i protagonisti figurano Raffaele Rapicano, vicecampione italiano Under 19 nei 50 kg; Luigi Lettieri, vicecampione italiano Under 17 nei 66 kg; e Francesca Evangelista, vicecampionessa italiana Under 15 nella categoria oltre 80 kg. Prestazioni che hanno contribuito a richiamare l’attenzione dei tecnici delle rappresentative azzurre.

Nel gruppo si sono distinti anche Salvatore Immola, Gabriel Di Donna, Denis Biundo, Cesare Cozzolino, Martino Pollio e Salvatore Veropalumbo. Da ricordare inoltre Maria Annunziata, vincitrice del Torneo Nazionale Mura 2026.

Zurlo: «Dietro ogni manifestazione c’è il lavoro di una squadra»

A sottolineare il valore del progetto è il maestro Zurlo, che rivendica l’identità di una società dedicata esclusivamente alla disciplina pugilistica: «Con orgoglio affermo che siamo una delle poche associazioni sportive che, nella propria struttura, praticano solo boxe, maschile e femminile, dai 7 ai 60 anni».

Organizzare tre riunioni in così poco tempo richiede però uno sforzo collettivo. «Non è facile allestire il programma di tre manifestazioni ravvicinate, ma è un lavoro di gruppo portato avanti dai tecnici della palestra», spiega Zurlo.

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Una tradizione sportiva lunga oltre sessant’anni

Il maestro cita Gaetano Nespro, impegnato anche nella sede di Sorrento, e Salvatore Annunziata, che segue i più piccoli fin dai sette anni. Accanto a loro operano l’ex campione Pasquale Perna, Luciano Balzano e Maurizio Farricelli, responsabile del settore amatoriale Gym Boxe.

Un lavoro condiviso che unisce formazione, agonismo e passione, nel solco di una tradizione sportiva di oltre sessant’anni. Le tre manifestazioni di fine anno rappresentano così non soltanto un’occasione per salire sul ring, ma anche un modo per valorizzare il percorso degli atleti e l’impegno quotidiano dei loro allenatori.