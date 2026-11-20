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Una serata speciale per una festa speciale. In occasione di una cena in famiglia, abbiamo scelto il Caruso Nuovo Bistrot, all’interno del prestigioso Grand Hotel et de Milan, nel cuore del Quadrilatero della moda. Un ambiente elegante, reso ancora più suggestivo dalle luminarie natalizie e dall’atmosfera raffinata della Milano più storica.

La scelta non ha deluso le aspettative. Il locale, nato da un progetto dello chef Gennaro Esposito, due stelle Michelin, propone un incontro originale tra cucina partenopea e tradizione milanese: un dialogo tra territori, sapori e memorie gastronomiche che trova nel menù del ristorante un’espressione convincente e capace di emozionare.

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Un viaggio gastronomico tra Napoli e Milano

Dalle frittatine di pasta con maionese di tuorlo e fonduta di pecorino ai mondeghili, fino alla montanara con alice di Cetara, gli antipasti raccontano già la filosofia del ristorante.

Ma sono soprattutto i primi piatti a lasciare il segno: un tagliolino all’astice, riccio di mare e limone e uno straordinario risotto al limone e finocchietto, un equilibrio di sapori delicati e sorprendenti.

Dolci sublimi, tra cui tronchetto e bavarese ripiena, hanno concluso degnamente la cena, accompagnata da calici di vermentino.

La sorpresa: lo chef è di Torre Annunziata

Il momento più emozionante della serata è arrivato quando, desiderosi di complimentarci personalmente con la cucina, abbiamo avuto il piacere di conoscere l’Executive Chef Francesco Potenza.

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Avvicinandosi al nostro tavolo, ci aveva subito colpito il suo volto aperto e simpatico. Poi, durante le presentazioni, alla nostra domanda sulle sue origini, ha risposto con grande naturalezza: «Sono nato a Torre Annunziata».

Una risposta che ha acceso immediatamente un sentimento di orgoglio e appartenenza.

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Perché Francesco Potenza non è soltanto un giovane chef che lavora in uno dei contesti più prestigiosi della gastronomia milanese: è un torrese che, attraverso impegno, studio e professionalità, ha saputo costruire un percorso di grande valore.

Il percorso professionale e il legame con la sua città

Francesco ci ha raccontato qualcosa della sua storia. Trasferitosi da alcuni anni a Milano, segue in prima persona il progetto del Caruso Nuovo Bistrot, contribuendo a dare identità a una proposta gastronomica che mette in dialogo Napoli e Milano, nel rispetto delle rispettive tradizioni.

E nonostante gli impegni professionali, il legame con Torre Annunziata resta forte. Appena gli è possibile, torna nella sua città natale, dove conserva affetti e radici.

La sua storia è una bella conferma di quanto i nostri giovani, quando hanno opportunità, volontà e determinazione, sappiano rimboccarsi le maniche, lavorare con sacrificio e distinguersi anche negli ambienti più esigenti.

Francesco Potenza rappresenta un esempio concreto di talento, dedizione e professionalità: un giovane torrese che ha saputo affermarsi in una delle capitali italiane della grande ristorazione, portando con sé le proprie origini e la cultura gastronomica della sua terra.

Un talento torrese motivo di orgoglio per la città

Incontrarlo, scambiare qualche parola e apprezzarne la genuina simpatia e spontaneità è stato un piacere che ha reso ancora più speciale una cena già eccellente.

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Al di là della qualità dei piatti e dell'eleganza della location, resta soprattutto la soddisfazione di aver incontrato un concittadino che, lontano da casa, ha saputo farsi strada grazie alle proprie capacità.

Per Torre Annunziata è motivo di legittimo orgoglio sapere che uno dei suoi figli è protagonista di un progetto gastronomico di così alto livello.

E per noi, quella che doveva essere semplicemente una bella serata in famiglia si è trasformata anche in una piacevole scoperta: dietro una cucina d'eccellenza, nel cuore di Milano, c'è anche il talento e la passione di un giovane di Torre Annunziata.