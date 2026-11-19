Una giornata tra memoria e impegno civile: gli studenti sfileranno per le strade della città e il negozio di Pastore riaprirà per un giorno.

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Torre Annunziata ricorda Raffaele “Lello” Pastore a trent'anni dalla sua uccisione, con una giornata dedicata alla memoria delle vittime innocenti della camorra, alla partecipazione dei giovani e all'impegno per la legalità.

Lunedì 23 novembre 2026, il Presidio Libera di Torre Annunziata promuove l'iniziativa “Torre libera dalla camorra”, un programma di appuntamenti che coinvolgerà scuole, cittadini, associazioni e istituzioni.

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La manifestazione, organizzata con il patrocinio morale del Comune di Torre Annunziata e promossa dalla Fondazione Polis e dalla famiglia Pastore, sarà articolata in due momenti: una marcia cittadina al mattino e una serie di iniziative commemorative e culturali nel pomeriggio.

La marcia contro la camorra: gli studenti attraversano la città

La giornata si aprirà alle ore 9.30 in via Tagliamonte, da dove partirà il corteo “Cammenamm 'nziem”, una marcia contro la camorra che vedrà la partecipazione degli istituti scolastici del territorio.

Il percorso attraverserà via Carminiello, passando davanti al negozio di Lello Pastore, luogo simbolico della sua memoria.

L'arrivo è previsto alle ore 12.30 in piazza Monsignor Orlando, presso il monumento dedicato alle vittime innocenti della criminalità organizzata.

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La partecipazione degli studenti rappresenta uno degli elementi centrali dell'iniziativa, pensata per trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria e della responsabilità civile.

Il negozio di Lello Pastore riapre per un giorno

Nel pomeriggio prenderà il via “Araprimmo 'a porta”, un percorso commemorativo che riporterà la memoria nei luoghi legati alla vicenda di Raffaele Pastore.

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Alle ore 17, in via Carminiello 3, è prevista la riapertura del negozio, accompagnata da contributi artistici degli studenti del liceo artistico “De Chirico”, del fumettista Domenico Arnone e del Quartiere Provolera, attraverso il progetto Ri-Bello.

Durante l'appuntamento, alcuni giornalisti leggeranno articoli pubblicati nel 1996, l'anno dell'uccisione di Pastore, per ripercorrere attraverso le cronache dell'epoca una pagina dolorosa della storia cittadina.

Testimonianze e interventi nella Chiesa Luterana

Alle ore 18.30, nella Chiesa Luterana di via Carminiello 5, si terrà un incontro dedicato alle testimonianze e agli interventi istituzionali.

A moderare sarà Simone Miccio, del Presidio Libera di Torre Annunziata.

L'incontro offrirà un'occasione per riflettere sul significato della memoria delle vittime innocenti e sull'importanza dell'impegno quotidiano contro la criminalità organizzata.

Il concerto degli A67 chiude la giornata

Alle ore 19.30 è previsto il concerto degli A67, la band che torna sul palco a vent'anni dal proprio esordio.

Il gruppo, da sempre legato attraverso la musica ai temi della denuncia sociale e della resistenza alla criminalità, accompagnerà il momento conclusivo della manifestazione.

“Torre libera dalla camorra” vuole così unire il ricordo di Raffaele Pastore a un messaggio rivolto al presente: mantenere viva la memoria delle vittime innocenti e promuovere una partecipazione collettiva nella costruzione di una comunità libera dalla violenza e dalla sopraffazione.