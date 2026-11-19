TorreSette torresette.news
Torre Annunziata, Aniello Paciello neo responsabile della Funzione pubblica UOC Salute Mentale
La nomina accompagna l’introduzione, dopo anni, della rappresentanza della Dirigenza del comparto nell’ASL Napoli 3 Sud, per valorizzare le professionalità sanitarie e favorire il dialogo.
Il dott. Aniello Paciello diventa responsabile della Funzione Organizzativa della UOC Salute Mentale di piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata.
Un importante traguardo istituzionale e organizzativo per l’ASL Napoli 3 Sud: con l’elezione del Comitato di Dipartimento viene finalmente introdotta, infatti, dopo anni, la figura rappresentativa della Dirigenza del comparto, una presenza che fino ad oggi non era mai stata formalmente istituita
Una rappresentanza per valorizzare il personale sanitario e favorire il dialogo
L’elezione segna un passo importante verso il riconoscimento e la valorizzazione delle professionalità sanitarie che, attraverso il proprio lavoro quotidiano, garantiscono il funzionamento dei servizi e contribuiscono all’efficienza dell’Azienda. Un riconoscimento del ruolo svolto dal personale del comparto, coinvolto direttamente nelle attività organizzative, assistenziali e gestionali.
L’ingresso di una rappresentanza del comparto all’interno del Comitato apre nuove prospettive di confronto e collaborazione tra le diverse figure professionali. Si offre, infatti, agli operatori la possibilità di esprimere le proprie esigenze e contribuire più attivamente alle scelte aziendali. L’obiettivo è rafforzare la partecipazione ai processi decisionali e favorire un modello di sanità più inclusivo, attento alle necessità del personale e orientato al miglioramento della qualità dei servizi.
Un risultato di particolare rilievo, dunque, che segna una svolta rispetto al passato e apre una nuova fase di attenzione verso il personale, riconoscendone competenze, esperienza, responsabilità e contributo indispensabile alla crescita dell’organizzazione sanitaria.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/attualita/2026/11/19/torre-annunziata-aniello-paciello-neo-responsabile-della-funzione-pubblica-uoc-salute-mentale
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.