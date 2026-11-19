Pubblicità

Il dott. Aniello Paciello diventa responsabile della Funzione Organizzativa della UOC Salute Mentale di piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata.

Un importante traguardo istituzionale e organizzativo per l’ASL Napoli 3 Sud: con l’elezione del Comitato di Dipartimento viene finalmente introdotta, infatti, dopo anni, la figura rappresentativa della Dirigenza del comparto, una presenza che fino ad oggi non era mai stata formalmente istituita

Pubblicità

Pubblicità

Una rappresentanza per valorizzare il personale sanitario e favorire il dialogo

L’elezione segna un passo importante verso il riconoscimento e la valorizzazione delle professionalità sanitarie che, attraverso il proprio lavoro quotidiano, garantiscono il funzionamento dei servizi e contribuiscono all’efficienza dell’Azienda. Un riconoscimento del ruolo svolto dal personale del comparto, coinvolto direttamente nelle attività organizzative, assistenziali e gestionali.

L’ingresso di una rappresentanza del comparto all’interno del Comitato apre nuove prospettive di confronto e collaborazione tra le diverse figure professionali. Si offre, infatti, agli operatori la possibilità di esprimere le proprie esigenze e contribuire più attivamente alle scelte aziendali. L’obiettivo è rafforzare la partecipazione ai processi decisionali e favorire un modello di sanità più inclusivo, attento alle necessità del personale e orientato al miglioramento della qualità dei servizi.

Un risultato di particolare rilievo, dunque, che segna una svolta rispetto al passato e apre una nuova fase di attenzione verso il personale, riconoscendone competenze, esperienza, responsabilità e contributo indispensabile alla crescita dell’organizzazione sanitaria.