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Savoia-Sorrento, al via la vendita dei biglietti: prezzi e modalità di acquisto
La gara si disputerà sabato 21 novembre alle ore 17:30 al Giraud
È aperta la prevendita dei biglietti per Savoia-Sorrento, incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone C, in programma sabato 21 novembre alle ore 17:30, allo Stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata.
La società biancoscudata ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi, i prezzi dei diversi settori e le agevolazioni previste per donne e ragazzi.
I prezzi dei tagliandi: dalla Curva alla Tribuna d’Onore
Per la Curva il biglietto intero costa 18 euro e quello ridotto 16 euro; per la Tribuna Laterale rispettivamente 28 e 26; per la Tribuna Centrale 38 e 33; per la Tribuna Vip 48 euro, mentre per la Tribuna d’Onore 80 euro.
Ai prezzi indicati si aggiungono i diritti di prevendita.
Le tariffe ridotte sono riservate alle donne e agli under 15. Per i bambini under 12 è previsto un biglietto al prezzo di 5 euro, acquistabile soltanto al botteghino.
Divieto di vendita per il settore ospiti
È stata vietata la vendita di biglietti per il settore ospiti ai residenti nei comuni di Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento e Massa Lubrense.Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Dove acquistare i biglietti e orari del botteghino
I tagliandi per le Tribune e per la Curva sono acquistabili Online sulla piattaforma ETES, presso Tabacchi Salvatore di Donna a Torre Annunziata o presso il botteghino dello stadio.
Quest’ultimo sarà aperto venerdì 20 novembre dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e sabato 21 novembre dalle ore 12:00 alle 17:00.
La società comunica che per l’accesso allo stadio sarà obbligatorio esibire un documento di riconoscimento originale in formato cartaceo. Non saranno accettati documenti digitali, fotografie e copie su smartphone.
Posti riservati a persone con disabilità
Saranno disponibili otto posti riservati alle pesone con disabilità, suddivisi tra quattro in Curva e quattro in Tribuna. Le richieste dovranno essere inviate all’email [email protected], allegando la relativa certificazione di disabilità.
Le richieste saranno valutate in ordine di arrivo, fino a esaurimento dei posti disponibili.
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