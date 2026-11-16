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Dopo il rinvio della scorsa settimana, si è svolto questa mattina in Prefettura l'incontro tra le organizzazioni sindacali e la Commissione straordinaria del Comune di Torre Annunziata. Al termine della riunione, i rappresentanti dei lavoratori hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, decidendo di terminare lo stato di agitazione dei dipendenti comunali.

La riunione rientrava nella procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 146/1990, attivata su richiesta delle rappresentanze dei lavoratori, che avevano sollecitato un intervento urgente del Prefetto per affrontare le criticità denunciate all'interno dell'Ente.

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Le ragioni dello stato di agitazione

La mobilitazione, proclamata lo scorso 28 ottobre, era scaturita da una serie di problematiche sollevate dalle organizzazioni sindacali.

Tra le principali rivendicazioni figuravano la revoca delle procedure di progressione verticale relative a 18 posti, il mancato pagamento dei compensi per la performance 2025 e il salario accessorio 2026, oltre ai ritardi nella costituzione del Fondo Risorse Decentrate.

Questioni che avevano alimentato il malcontento tra i dipendenti comunali, fino alla proclamazione dello stato di agitazione.

Il confronto tra sindacati e Commissione straordinaria

All'incontro, presieduto dal viceprefetto Dario Annunziata, hanno partecipato le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, mentre risultava assente la CISAL.

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Per l'amministrazione comunale erano presenti il prefetto Gianfranco Tomao, componente della Commissione straordinaria, il segretario generale Amedeo Rocco e il dirigente Nicola Anaclerio.

Il confronto ha consentito di affrontare le principali questioni al centro della vertenza, individuando alcune soluzioni e definendo i successivi passaggi.

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Compensi in pagamento e contrattazione sul salario accessorio

Al termine della riunione, soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti dei lavoratori per gli impegni assunti dall'amministrazione.

In particolare, sono stati messi in pagamento i compensi relativi alla performance 2025, mentre è stata avviata la contrattazione per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate e la definizione del salario accessorio 2026.

Per quanto riguarda invece le progressioni verticali in deroga, le organizzazioni sindacali hanno deciso di predisporre un apposito regolamento, che sarà successivamente sottoposto alla valutazione della Commissione straordinaria.

Resta dunque aperta questa parte della vertenza, in attesa delle determinazioni dell'amministrazione.

Chiusa la procedura di raffreddamento

Alla luce dei risultati del confronto, le organizzazioni sindacali hanno deciso di terminare lo stato di agitazione dei dipendenti comunali, che avrebbe potuto sfociare in uno sciopero in assenza di risposte alle richieste avanzate.

La decisione segna un primo passo verso la ricomposizione della vertenza, anche se restano da definire le questioni relative alle progressioni verticali e la definizione entro il 31 dicembre 2026 - da parte della delegazione trattante - della contrattazione per il salario accessorio e della performance.

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