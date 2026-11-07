Torre Annunziata, agitazione dei dipendenti comunali: la Prefettura convoca sindacati e Comune

Dopo la revoca di 18 progressioni di carriera e lo stato di agitazione, arriva la convocazione prefettizia. Lunedì il confronto.

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Arriva la convocazione della Prefettura di Napoli sulla vertenza che vede contrapposte le organizzazioni sindacali e la Commissione straordinaria del Comune di Torre Annunziata. Dopo la proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti comunali e la minaccia di uno sciopero generale, è stato fissato un incontro per lunedì 9 novembre, alle ore 11, presso la sede della Prefettura.

La comunicazione ufficiale, firmata dal dirigente di staff, viceprefetto aggiunto Annunziata, è stata indirizzata al Comune di Torre Annunziata e alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA.

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La riunione rientra nella procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 146/1990, attivata su richiesta delle rappresentanze dei lavoratori.

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La convocazione dopo l'ultimatum dei sindacati

La decisione della Prefettura arriva all'indomani della nuova presa di posizione delle organizzazioni sindacali che, come riportato ieri da TorreSette, avevano sollecitato un intervento urgente del Prefetto per affrontare le criticità denunciate all'interno dell'Ente.

Al centro dello scontro c'è soprattutto la revoca delle procedure di progressione verticale relative a 18 posti, disposta con la determinazione dirigenziale n. 527 del 30 ottobre 2026.

Un provvedimento duramente contestato da FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA, insieme alla RSU, che lo considerano lesivo delle aspettative professionali dei dipendenti e denunciano una chiusura al confronto da parte della gestione commissariale.

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Nella nota diffusa ieri, le organizzazioni sindacali avevano chiesto la convocazione immediata delle parti e la sospensione degli effetti della determinazione, annunciando la possibilità di arrivare a una prima giornata di sciopero generale dei dipendenti comunali in assenza di risposte concrete.

Dalle progressioni di carriera ai compensi non pagati

La vertenza, tuttavia, non riguarda soltanto le progressioni verticali. Lo stato di agitazione, proclamato il 28 ottobre dopo l'assemblea generale del personale del giorno precedente, nasce da una serie di problematiche denunciate dalle organizzazioni sindacali.

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Tra queste figurano la carenza strutturale di personale, le presunte disparità nell'accesso allo smart working, il mancato pagamento dei compensi relativi alla performance 2025 e al salario accessorio 2026, oltre ai ritardi nella costituzione del Fondo Risorse Decentrate.

I rappresentanti dei lavoratori lamentano anche un deterioramento delle relazioni sindacali e un clima di tensione all'interno degli uffici, chiedendo alla Commissione straordinaria maggiore attenzione alle condizioni di lavoro e alla valorizzazione del personale.

Lunedì il tentativo di conciliazione in Prefettura

La convocazione rappresenta un primo riscontro concreto alle richieste avanzate dai sindacati e apre la possibilità di un confronto istituzionale sulle questioni al centro della protesta. L'incontro di lunedì sarà l'occasione per verificare se esistano le condizioni per ricomporre il conflitto ed evitare il ricorso allo sciopero, che potrebbe avere ripercussioni sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.

Resta da capire quale posizione assumerà la Commissione straordinaria, soprattutto rispetto alla richiesta di sospendere la revoca delle 18 progressioni verticali. La convocazione prefettizia, infatti, non determina automaticamente la sospensione dello stato di agitazione, né risolve le controversie sollevate dai lavoratori.

L'esito del confronto di lunedì 9 novembre sarà quindi determinante per comprendere se la vertenza potrà avviarsi verso una soluzione condivisa oppure se le organizzazioni sindacali decideranno di proseguire la mobilitazione.

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