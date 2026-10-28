Torre Annunziata, gli studenti occupano il "Pitagora-Croce": «La scuola che vogliamo non è questa»

Tra turni di sorveglianza, incontri con esperti e collegamenti internazionali, i ragazzi dimostrano organizzazione e senso di responsabilità, puntando sul dialogo con la dirigenza e su un confronto costruttivo

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«Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi». La celebre frase del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa accompagna idealmente la protesta degli studenti del liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, che hanno deciso di occupare l’istituto. «Non vogliamo meno scuola, ci battiamo semplicemente per averne una migliore», spiegano i ragazzi.

Dallo sciopero all’occupazione

Quella che lunedì era cominciata come una manifestazione con striscioni e slogan si è trasformata, nei giorni successivi, in un’occupazione dell’istituto. Secondo gli studenti intervistati, la prima mobilitazione aveva lo scopo di richiamare l’attenzione della dirigenza sulle difficoltà vissute quotidianamente.

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Dopo le tensioni emerse in seguito alla protesta, i ragazzi hanno cercato inizialmente la strada del dialogo, ottenendo una giornata di autogestione. Ritenendo però insufficienti le risposte ricevute, hanno deciso di proseguire con l’occupazione. La dirigenza scolastica ha segnalato la situazione ai carabinieri.

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Tendostruttura inutilizzabile e problemi di pulizia

«Temevamo di non essere ascoltati e che le nostre esigenze passassero, ancora una volta, in secondo piano», dichiarano gli studenti. Le rivendicazioni riguardano sia il carovita sia alcune criticità interne alla scuola: l’impossibilità di utilizzare la tendostruttura per le attività sportive, le condizioni di pulizia di aule e servizi igienici e il costo dei libri di testo.

«È dall’inizio dell’anno che non possiamo accedere alla tendostruttura a causa dei danni provocati dal maltempo, che impediscono lo svolgimento di attività fondamentali per il nostro indirizzo», spiegano gli alunni del liceo scientifico sportivo. Secondo i ragazzi, nell’area sono ora in corso interventi di riparazione.

Gli studenti raccontano inoltre di essersi organizzati per contribuire alla pulizia degli ambienti scolastici, acquistando scope, stracci e spazzole. Una scelta che, nelle loro intenzioni, vuole testimoniare il rispetto per un luogo vissuto come una seconda casa. Riferiscono anche difficoltà del personale ATA legate alla disponibilità di materiali per le pulizie.

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Libri scolastici, la proposta di un mercatino dell’usato

Un’altra questione sollevata riguarda il costo dei libri di testo, sempre più gravoso per le famiglie. Gli studenti contestano le limitazioni che, a loro dire, impedirebbero di utilizzare volumi di seconda mano o versioni digitali, rendendo necessario l’acquisto di nuove edizioni. Da qui la proposta di istituire un mercatino dei libri usati, per favorire il risparmio e rendere il materiale didattico più accessibile.

Lezioni, incontri e attività durante l’occupazione

L’occupazione, spiegano i promotori, segue un programma organizzato che alterna attività sportive e musicali a momenti di approfondimento didattico. I ragazzi hanno contattato docenti universitari ed esperti per proporre conferenze e lezioni su temi di attualità.

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Tra le iniziative figura un incontro online, organizzato con il comitato universitario SAC, con due studentesse collegate da Parigi e Madrid, per confrontarsi sulla dimensione internazionale delle mobilitazioni studentesche.

«Cerchiamo collaborazione, non contrapposizione»

«Il nostro obiettivo è favorire la collaborazione con le autorità, non un’opposizione immotivata», sottolineano gli studenti. Per garantire ordine e sicurezza, i partecipanti riferiscono di aver predisposto turni di sorveglianza anche nelle ore notturne.

L’intenzione è non fermarsi a questa settimana, ma coinvolgere anche studenti degli istituti dei territori vicini. Il messaggio che i ragazzi del Pitagora-Croce vogliono lanciare è quello di una mobilitazione pacifica e organizzata, capace di trasformare il disagio in proposte concrete. Resta ora da capire se e come le richieste potranno trovare risposta attraverso il confronto con la dirigenza e le istituzioni competenti.