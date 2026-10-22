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Torre Annunziata, Madonna della Neve: la processione del 22 ottobre tra fede, tradizione ed emozione
Migliaia di fedeli lungo le strade per salutare la Vergine Bruna, portata a spalla dai pescatori in un percorso di oltre tre chilometri.
La festa della Madonna della Neve del 22 ottobre rappresenta uno dei momenti più intensi e partecipati della vita religiosa e popolare di Torre Annunziata. Un appuntamento che si rinnova ogni anno, nel segno di una devozione profondamente radicata nella storia e nell'identità della città.
Il momento culminante dei festeggiamenti è la solenne processione della Vergine Bruna, il cui quadro, collocato sul tradizionale trono, viene portato a spalla dai pescatori lungo le strade cittadine.
Migliaia di fedeli lungo il percorso della Vergine Bruna
Sono migliaia le persone che, ogni anno, si raccolgono ai bordi delle strade per assistere al passaggio della Madonna. Un'immensa partecipazione popolare che coinvolge intere famiglie e diverse generazioni, unite da un sentimento di fede e appartenenza.
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Particolarmente toccante è la commozione di tanti anziani, che attendono il passaggio del trono della Vergine Bruna con gli occhi lucidi, tra ricordi personali, preghiere e tradizioni tramandate nel tempo.
Per molti torresi, infatti, il 22 ottobre non è soltanto una ricorrenza religiosa, ma un momento che riporta alla memoria l'infanzia, i propri cari e la storia della comunità.
Una processione lunga oltre tre chilometri
Il percorso della processione, tra andata e ritorno, è d oltre tre chilometri, collocandosi tra i più lunghi delle celebrazioni patronali del territorio.Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Un cammino impegnativo, affrontato dai pescatori che si alternano nel trasporto del trono, testimoniando un legame secolare tra la Madonna della Neve e la gente di mare.
Il lento avanzare della processione, accompagnato dalle preghiere e dalla partecipazione dei fedeli, trasforma le strade cittadine in un grande luogo di devozione collettiva.
Un patrimonio di fede e identità da tramandare
La processione del 22 ottobre continua a rappresentare un simbolo dell'identità di Torre Annunziata, capace di unire passato e presente, tradizione religiosa e memoria popolare.
È una festa che appartiene alla città e alla sua gente, nella quale la fede si intreccia con i sentimenti, i ricordi e il senso di comunità.
E quando il trono della Vergine Bruna attraversa le strade, tra gli sguardi emozionati dei fedeli, si rinnova quel legame profondo che da generazioni unisce Torre Annunziata alla sua Madonna della Neve.
La Madonna e i pescatori: binomio imprescindibile
Le immagini che seguono si riferiscono alle processioni degli ultmi dieci anni.
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