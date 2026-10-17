Torre Annunziata, la storia della città rivive nella Basilica della Madonna della Neve

La storia di Torre Annunziata torna a rivivere attraverso una suggestiva rappresentazione in costume, tra danza, teatro e musica. Lunedì 19 ottobre, alle ore 20, la Basilica della Madonna della Neve ospiterà la rievocazione storica della nascita della città, nata il 19 settembre 1319, uno degli appuntamenti culturali inseriti nel programma dei festeggiamenti in onore della Patrona.

Una serata che unirà memoria storica, tradizione religiosa e spettacolo, con la partecipazione di numerosi interpreti del territorio e un gran finale affidato alla voce della cantante sorrentina Francesca Maresca.

La storia di Torre Annunziata raccontata attraverso la danza e il teatro

Ad aprire la rievocazione sarà la scuola di danza Ballet Studio di Barbara Castellano e Massimo De Rogatis, che introdurrà il pubblico nell'atmosfera della rappresentazione attraverso una performance coreografica. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Seguirà la rievocazione storica vera e propria, con gli attori che indosseranno gli abiti dell'associazione di rievocatori storici “Fantasie d'epoca” di Francesca Flaminio.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di far rivivere le origini di Torre Annunziata, attraverso personaggi, costumi e interpretazioni capaci di riportare gli spettatori indietro nel tempo, valorizzando il patrimonio storico e culturale della città.

Gli interpreti della rievocazione storica

Numerosi gli attori che prenderanno parte alla rappresentazione: Giuseppe Moretto, Vincenzo Tortora, Pasquale Nastri, Giovanni Boccia, Michele Maria Gallo, Michele Parlato, Teodoro Napoli, Sal Fiorenza, Marianeve Vitiello, Tonya Porzio, Anna Vitiello, Marica Russo, Carmen Piccina, Rosa Scarica, Antonella Caraviello, Antonella Amitrano, Lina Guida, Rita Scognamiglio, Liliana Peluso, Carolina Raiola e Luisa Montuori.

Un gruppo di interpreti che contribuirà a ricostruire, attraverso la recitazione e gli abiti d'epoca, un momento significativo della storia cittadina.

Gran finale con Francesca Maresca, una voce capace di attraversare i generi musicali

Al termine della rievocazione storica, la serata proseguirà con l'esibizione della cantante Francesca Maresca, artista italiana di straordinario talento, molto conosciuta e apprezzata sul territorio anche per le sue origini sorrentine.

Interprete versatile e dotata di una notevole sensibilità artistica, Francesca Maresca è capace di spaziare con naturalezza dalla musica classica al pop, dal jazz al tango, fino al repertorio della grande tradizione napoletana.

Una versatilità che le consente di affrontare linguaggi musicali differenti, mantenendo una forte identità interpretativa e una particolare capacità di coinvolgere il pubblico.

La sua esibizione rappresenterà il momento conclusivo di una serata pensata per celebrare, attraverso diverse forme artistiche, la storia, l'identità e le tradizioni di Torre Annunziata.

L'appuntamento è dunque per lunedì 19 ottobre, alle ore 20, nella Basilica della Madonna della Neve, nel cuore dei festeggiamenti dedicati alla Patrona della città.

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