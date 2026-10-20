Torre Annunziata, marciapiedi dissestati alla vigilia della festa della Madonna della Neve: pericolo per i fedeli

Corso Umberto I disseminato di buche e tozzetti di porfido divelti. Appello alla Commissione straordinaria: intervenire prima della processione.

La festa della Madonna della Neve è ormai alle porte. Giovedì 22 ottobre migliaia di fedeli si riverseranno nelle strade di Torre Annunziata per assistere alla tradizionale processione della Vergine Bruna, portata a spalla dai pescatori lungo le vie cittadine.

Ma la città è pronta ad accogliere questa moltitudine di persone, almeno sotto il profilo della sicurezza dei pedoni? Qualcuno dell'Ufficio tecnico comunale ha effettuato una ricognizione delle condizioni dei marciapiedi lungo corso Umberto I, la principale arteria cittadina?

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Basterebbe una semplice passeggiata per rendersi conto della situazione. In numerosi punti della pavimentazione i tozzetti di porfido sono saltati, lasciando buche e avvallamenti che rappresentano un concreto pericolo per i pedoni. Un rischio destinato ad aumentare nella giornata di festa, quando migliaia di persone affolleranno i marciapiedi per seguire il passaggio della processione.

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Un appello alla Commissione straordinaria: intervenire subito

Per questo rivolgiamo un appello alla Commissione straordinaria affinché disponga un intervento urgente di messa in sicurezza.

Mancano appena due giorni alla processione e, pur nella ristrettezza dei tempi, sarebbe opportuno provvedere almeno a una sistemazione provvisoria delle buche, anche attraverso piccoli rappezzi di asfalto, laddove tecnicamente possibile. Un intervento temporaneo, in attesa del necessario ripristino della pavimentazione in porfido, per evitare che qualcuno possa inciampare, cadere e farsi male.

Non si tratta di pretendere opere straordinarie in quarantotto ore, ma semplicemente di garantire condizioni minime di sicurezza in occasione di una delle ricorrenze più importanti e partecipate della città.

Del resto, la manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi dovrebbe rappresentare la normalità in qualsiasi Comune. A Torre Annunziata, invece, anche l'ordinario finisce per diventare straordinario. Purtroppo!