Torre Annunziata, il giallo dei 17 alberi non potati in corso Umberto I

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Il verde, un colore che sembra ormai sconosciuto a Torre Annunziata. Soprattutto quando si parla della cura di parchi, giardini, aiuole e alberi, troppo spesso abbandonati a se stessi.

Non ritorneremo sullo stato di degrado di Villa Parnaso e del verde pubblico cittadino in generale. Ne abbiamo scritto più volte, denunciando una situazione che continua a essere sotto gli occhi di tutti, senza che si intravedano soluzioni realmente efficaci.

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L'impiego di quattro operatori interinali assunti dalla Prima Vera fino al prossimo dicembre rappresenta soltanto una goccia nell'oceano. Troppo pochi per garantire un'adeguata manutenzione del verde cittadino, anche limitandosi a quello cosiddetto "basso", fatto di prati, aiuole e siepi.

Le risorse ci sarebbero, basterebbe utilizzarle

In luoghi particolarmente frequentati come Villa Parnaso e la Villa comunale, sarebbe necessaria la presenza quotidiana di almeno un operatore per ciascuna area, in grado di assicurare una cura costante degli spazi verdi.

Eppure, le risorse per potenziare il servizio potrebbero esserci.

Da quasi sei mesi, infatti, il Comune sta risparmiando le indennità di funzione che sarebbero spettate a sindaco e assessori nonché i gettoni di presenza per i consiglieri comunali. Una somma stimabile in circa 50mila euro al mese, che potrebbe rappresentare un'importante opportunità per rafforzare i servizi di manutenzione del verde pubblico e delle strade cittadine.

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Del resto, tanto le indennità degli amministratori quanto gli interventi di manutenzione ordinaria rientrano nelle spese correnti del bilancio comunale (Titolo I). Allora perché non valutare la possibilità di destinare almeno una parte di queste risorse a servizi di cui la città ha evidente bisogno?

La potatura degli alberi e la festa della Madonna della Neve

Ma lasciamo per un momento il verde "basso" e occupiamoci di quello "alto", vale a dire degli alberi che costeggiano le principali arterie cittadine.

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In occasione della festa della Madonna della Neve, il Comune ha opportunamente disposto la potatura degli alberi lungo il percorso della processione, interessando corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III.

Un'iniziativa puntuale e certamente apprezzabile, soprattutto ricordando che qualche anno fa l'amministrazione guidata da Corrado Cuccurullo trascurò questo intervento.

Questa volta, dunque, un segnale positivo. Ma c'è un particolare che non è passato inosservato e che meriterebbe una spiegazione.

Il mistero dei 17 alberi dimenticati

Lungo corso Umberto I, su un totale di 103 alberi piantumati nel tratto compreso tra gli incroci di via Maresca e via Poerio, abbiamo contato ben 17 alberi che non sono stati potati, pur trovandosi in mezzo ad altri regolarmente sottoposti all'intervento.

Più precisamente, tre alberi si trovano tra i civici 62-64, sette in un secondo tratto della strada tra i numeri 76-88, quattro in un terzo tratto compreso tra i civici 101-107, e altri quattro davanti alla Banca Credem.

Ed è proprio questo l'aspetto più curioso della vicenda: perché alcuni alberi sono stati potati e altri, immediatamente vicini, sono stati lasciati intatti?

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Non si tratta di un'intera zona esclusa dai lavori, circostanza che avrebbe potuto trovare una spiegazione nella programmazione degli interventi. Qui parliamo di alberi saltati apparentemente senza un criterio riconoscibile.

Una scelta tecnica? Una particolare condizione delle piante? Qualche ostacolo che ne ha impedito l’intervento? Oppure c'è qualche altra ragione che sfugge ai comuni cittadini?

Una spiegazione sarebbe gradita

Non pretendiamo certo che ogni albero venga potato indiscriminatamente. La potatura, peraltro, deve rispondere a precise esigenze agronomiche e alle condizioni delle singole piante. Ma proprio per questo sarebbe interessante conoscere le ragioni di un intervento che, almeno a prima vista, appare eseguito a macchia di leopardo. Per tale motivo saremmo davvero lieti se l'Ufficio tecnico comunale volesse svelarci l'arcano.

Anche perché, a Torre Annunziata, il verde pubblico avrebbe bisogno di molte più attenzioni. E possibilmente di qualche mistero in meno.